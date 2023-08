Espalion. Une belle soirée entre musique et… repas

Ce vendredi 11 août, une nouvelle animation était proposée par le Comité d’Animations d’Espalion.

Après les festivités du 13 juillet, le quine du 5 août, le comité d’animations d’Espalion, coprésidé par Stéphan Roubiou et Jean-Michel Caseynes, proposait ce 11 août une soirée musique et repas autour de l’hôtel de ville. Un concert animé par le groupe "Les Duganels", venant du nord Aveyron jouait différents styles de chansons. Ce concert accompagnait les divers repas proposés autour de l’hôtel de ville.

En effet, le concept musique et repas, permettait à chacun de profiter de la musique mais aussi des thèmes de repas proposés par les restaurateurs situés autour de la mairie. C’est ainsi que la brasserie de l’Hôtel-de-Ville proposait un repas couscous, le Commerce proposait un menu avec un trio de viande d’Aubrac, quant au palais c’était moules frites et l’Embuscade proposait des tapas ainsi qu’un plat et dessert composé d’un Colombo de poulet et d’un gâteau à l’ananas. Quant au restaurant La Tour et la pizzeria La Casa, la carte habituelle était proposée.

Malgré la chaleur, des estivants et des Espalionnais ont répondu présents. Les terrasses étaient bien remplies. Cette animation donnait un air festif au centre bourg.