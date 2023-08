Espalion. Concert, saucisse grillée et danse pour une agréable soirée

L’ambiance était de mise samedi soir dans le coquet village de Flaujac qui a accueilli de nombreux visiteurs venus passer une soirée de plaisir. Un grand pré avait été transformé en parking et il suffisait de rallier la placette du village pour profiter de l’apéro concert animé par Zico qui, aidé de son accordéon et de sa voix, a fait danser jeunes et adultes. Des tables étaient mises à la disposition des participants qui pouvaient se rafraîchir avec des boissons ou se restaurer avec des frites et saucisses grillées. La soirée s’est prolongée avec le groupe Berzinc qui revisitait les grands noms de la chanson française. Une soirée sympa et tout à fait réussie.