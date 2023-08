Le Nayrac. La fête de la St-Étienne a été très animée

En prélude à la fête de la St- Étienne, la rencontre estivale des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs a rassemblé de nombreuses personnes qui ont apprécié l’accueil nayracois. Le samedi soir, l’apéro concert a connu un franc succès avec les groupes musicaux Lol et Money Jungle qui ont fait chanter et danser les visiteurs tout en se restaurant au stand du Foyer Rural. Le dimanche, les lève-tôt ont pu se régaler de tripous et tête de veau tandis que les exposants de véhicules anciens arrivaient et mettaient en place tracteurs et voitures. À l’issue de la messe, le vin d’honneur offert par la municipalité était animé par les musiciens locaux et l’on pouvait entendre des airs traditionnels tout en dégustant fouace et boissons. L’après-midi des animations variées étaient proposées : jeux géants en bois, atelier maquillage, bal, musique avec le groupe Carton Rouge, balade en petit train, tournoi de Rugby Touch. Celui-ci était organisé par Le Rugby Club d’Espalion et plus particulièrement par quelques joueurs nayracois et adhérents de ce club. Pas de fête réussie sans un bon repas : une paella géante était préparée sur place par Côté des îles de Bozouls et servie à l’Espace Costes au son des musiques interprétées par Les Duganels.

Le tirage de la Tombola réservait de belles surprises avec des lots de valeur remportés majoritairement par des joueurs du village avec les numéros 2057, 1982, 1741, 1277, 1501, 865, 1111, 1454, 983.