Ségur. Les aînés de sortie à Flagnac avant de préparer la nouvelle saison

Les aînés de Ségur se sont rendus à Flagnac pour assister au spectacle vivant "Hier un Village". Les 58 personnes adhérentes ou non du club ont découvert ou redécouvert Flagnac et sont revenues des images plein les yeux et de la musique plein les oreilles. Ce spectacle féerique, évocateur pour beaucoup d’entre nous de souvenirs d’enfance, a réveillé les joies et les peines de la vie quotidienne contées par nos anciens.

Par ailleurs, le conseil d’administration se réunira le 4 septembre pour finaliser les activités prévues cette fin d’année. Le 21 septembre, visite du temple bouddhiste du Larzac et visite des Lisseries à Lodève. Le 12 octobre, en lien avec la bibliothèque municipale, M.Mercadier, écrivain membre de la société des lettres de l’Aveyron, donnera une conférence sur le travail et la condition des femmes pendant la guerre. Ce moment convivial se terminera par un goûter. Mi-novembre, à la salle des Fêtes, un repas couscous sera proposé avec une animation musicale. Mi-décembre, traditionnelle bûche de Noël et rétrospective de l’année 2023. En lien avec le Foyer Intergénérationnel, le 11 septembre, reprise des jeux de carte. Le 18 septembre, reprise des activités cuisine. En lien avec le point info seniors, atelier numérique à Ségur le jeudi matin de 10 h à 11 h 30 en novembre et décembre.