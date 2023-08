Paris : de nombreux travaux ont été lancés tout au long de l'été

La Ville de Paris engage cet été d’importants travaux, que ce soit sur la voirie ou sur ses bâtiments, avec pour fil rouge l'adaptation aux enjeux climatiques.

Quels travaux cet été dans votre quartier ? Comme à chaque période estivale, alors que les Parisiens migrent vers leur lieu de villégiature, en ville, le rythme des travaux s'intensifie. On fait le point sur les principaux chantiers.

constitue toujours l'un des plus grands chantiers dans la capitale. Pour bien saisir l'ampleur de ces travaux, rappelons que l'on parle d'aménagements sur près de​ 425 000 m2, de 270 arbres plantés, de 8 000 m² de surfaces végétalisées et de 6,4 kilomètres de pistes cyclables.

La Ville continue par ailleurs de libérer des superficies au profit des piétons : 22 000 m2 pour l'année 2023 (élargissement de trottoir, zones piétonnes, zones de rencontre). Au total, cette année, ce sont 37 chantiers de ce type qui sont lancés. Côté pistes cyclables : 52 chantiers cette année permettront la création de 27 kilomètres.

La végétalisation de la ville progresse à grands pas avec pour objectif la création de 15 000 m2 de surfaces supplémentaires et la plantation de 1 200 nouveaux arbres. Pour terminer, treize nouvelles rues aux enfants verront le jour cette année.

Les chantiers de l'été en quelques chiffres

693 000 m2 pour les chantiers d'aménagement de voirie (pistes cyclables, plantation d'arbres et végétalisation)

141 000 m2 pour le renouvellement des réseaux, principalement des réseaux de distribution d'énergie (CPCU, ENEDIS, GRDF)

522 emprises pour des chantiers Ville de Paris (1 204 268 m²)​

3 494 emprises pour des travaux de bâtiment (281 982 m²)​

1 263 emprises pour des travaux de réseaux (141 417 m²)​

Parmi les opérations phares, citons le vaste aménagement de la place de la Catalogne avec sa forêt urbaine qui verra la plantation de 470 arbres et la mise en place de 5 000 m2 d'îlots de fraîcheur. La fin des travaux est prévue pour juin 2024.

Cet été, près de 14 millions d'euros seront engagés pour rénover les chaussées et trottoirs parisiens à travers 90 opérations de travaux, avec notamment la création d'îlots de fraîcheur urbains ou de revêtements clairs.

Enfin, Paris crée des aménagements temporaires cet été pour faire face aux fortes chaleurs. Treize ombrières seront installées pour multiplier les espaces de fraîcheur. Des fontaines et brumisateurs accompagneront ce dispositif.

L'objectif est de créer cette année 27 kilomètres de linéaire cyclable (création et pérennisation). Ce sont ainsi 52 aménagements qui seront menés cet été dont les plus importants se situent : boulevard du Palais / place du Châtelet (1er), pont au Change (4e), rue Saint-Jacques (5e), boulevard Saint-Michel (6e), boulevard des Invalides (7e), Grands Boulevards (10e), rue Lafayette (10e), avenue de Nogent (12e), avenue de la Porte de Charenton (12e), rue de Charenton (12e), avenue de Choisy (13e), Général Leclerc (14e), rue du Faubourg Saint-Jacques (14e), rue de Sèvres (15e), Murat / Général Niox (16e), place de la Porte de Saint-Cloud (16e).

Et aussi, la création de double sens cyclable à l’occasion des rénovations de chaussée et dans les rues des quartiers « Embellir votre quartier ».

En ce qui concerne les bâtiments (construction, rénovation et entretien), et dans le cadre du Plan Climat Air Énergie, la Ville est engagée dans la transition écologique de son bâti en veillant au développement de dispositifs peu « carbonés » avec, par exemple, le recours aux matériaux biosourcés et géosourcés (chanvre, bois, pierre…) ainsi que la mise en œuvre d’actions d’économie circulaire tel que le réemploi.

Elle veille également, via de nombreux travaux d’isolation et l’installation de dispositifs spécifiques (ombrières, cool roof, végétalisation) à adapter ses bâtiments au réchauffement climatique en assurant un confort d’été et un confort d’hiver.

La période de l’été est particulièrement propice à la réalisation des travaux : climatiques (isolation, performance énergétique, végétalisation…), d’entretien, de sécurité et de mise aux normes, d’accessibilité, d’amélioration fonctionnelle, dans les crèches et les écoles puisque ces dernières ferment en partie. Les autres équipements, s’ils ne ferment pas toujours, sont moins fréquentés. C’est donc un temps d’activité très soutenue pour la Ville qui y effectue la majeure partie de ses interventions de l’année.

Bâtiments publics : les chiffres clés de l'été

1 700 chantiers dans l’ensemble du parc de la Ville d’un montant global de 180millions d'euros environ.

325 opérations de plus grande envergure pour un montant total de 89 millions d'euros.

29 grandes opérations de construction ou de rénovation sur les 100 grandes opérations de la mandature.