Rignac. Saxo et orgue étaient en concert

Le duo Sax’Orgue s’est produit en l’église du village, formé par Olivier Dekeister à l’orgue et Fabien Chouraki au saxophone, qui a proposé une magnifique union entre les "tuyaux" classiques et d’autres plus actuels. Le saxophoniste Fabien Chouraki a justifié sa renommée internationale issue des registres très différents de la musique classique aux musiques les plus contemporaines. Quant à Olivier Dekeister, titulaire de l’orgue Debierre de Saint-Lambert de Vaugirard à Paris, le public a compris pourquoi il donne des concerts en soliste ou en accompagnateur et joue dans divers festivals. Avec au programme des œuvres de Vivaldi, Bach, Paganini, Monti… ce public a été conquis par ce concert organisé à entrée libre par l’Association pour l’Orgue en Terre Rignacoise. Après le concert, les artistes et le public se sont retrouvés autour de la fouace et du verre de l’amitié.