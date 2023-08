Alrance. Une belle rando au clair de lune

46 marcheurs étaient au départ d’Alrance, 110 au départ de Villefranche-de-Panat pour se retrouver, au pied de la Tour de Peyrebrune. Cette traditionnelle randonnée organisée par Courir en Lévezou connaît toujours un franc succès car les sentiers ombragés, rendus faciles d’accès par les soins de l’association, protègent les marcheurs de la canicule.

Quelques haltes ici ou là pour attendre les retardataires, se réhydrater entre deux côtes, et c’est vers 19 h 30 que tout le monde s’est retrouvé pour profiter des boissons fraîches et de l’apéritif offerts. Le traiteur de "La belle époque" à Lestrade-et-Thouels était présent pour réconforter les participants avec de copieux et savoureux plateaux-repas consommés en plein air dans l’herbe ou sur les bancs et tables disposés sur le site, dans la tiédeur de cette fin de journée.

Le retour aux points de départ s’est effectué en voiture pour les uns, à pied à la clarté des lampions pour les autres : soit 9 km A/R pour les marcheurs d’Alrance, 15 km A/R pour ceux de Villefranche.