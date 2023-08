Mouret. Avec Rapataf "l’engrainage" prend scène au Grand Mas

Le 12 août, Rapataf, association du Grand Mas, a invité la Compagnie Pare-Choc à interpréter son spectacle "Engrainage" près de la salle des fêtes du Grand Mas. Ce spectacle présente 5 résistants qui luttent contre la Firme, un cartel agroalimentaire qui contraint à l’application de ses propres règles. Les personnages tentent de distribuer confidentiellement les dernières graines non traitées par la Firme. Ils mettent en péril leur vie lors de l’attaque de la Firme qui détient l’un d’entre eux.

Six caisses à roulette sur scène, décor et costumes changés devant le public. De manipulation en manipulation, ils racontent leur histoire et jouent à fond la fiction présentée en tout par une vingtaine de personnages.

Ceux-ci ont parfaitement occupé l’espace et le public, venu nombreux, a accompagné de ses réactions, applaudissements, cris, sifflets, la qualité du spectacle.

Les organisateurs avaient prévu buvette et petite restauration.

Bravo et merci à Rapataf pour son initiative, remerciements et félicitations aux écrivains (écriture collective) ainsi que pour la mise en scène, les costumes, le décor, la musique et la régie.