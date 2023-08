Aveyron : Campagnac reçoit la "grande famille" du side-car

Quelque 180 side-cars arpentent la campagne de Campagnac jusqu’à dimanche à l’occasion du 37e rassemblement international.

Ce n’est pas tous les jours que l’on assiste à un tel rassemblement en Aveyron", glisse Jean-Michel Ladet, maire de Campagnac, pas peu fier de recevoir le 37e rassemblement international de side-cars. Il faut dire que la commune dispose d’un endroit idoine pour ce type d’événement avec sa place dénommée "Espace des motards du viaduc" ; qui s’y retrouvent chaque année, et le camping aux abords. C’est là que ces drôles de machines sont arrivées hier au compte-gouttes des six coins de la France mais aussi de Belgique, Luxembourg, Allemagne, Espagne et Italie pour vivre une semaine au rythme de la convivialité et de la découverte.

" Je me suis mis au side-car en 1985 car il était hors de question de passer à la voiture ", taquine Olivier Tauran, président de l’Amicale Side-Cariste Occitanie qui vient de poser ses bagages à Aubin. Venu une douzaine de fois pour l’organisation, il a pris goût à la région. Et il n’est pas le seul. Quelque 180 side-cars soit près de 400 personnes se sont inscrits à ce rassemblement qui permet de partager leur passion à travers un programme éclectique.

Jumbo et road book

Rando sur les traces du patrimoine de Campagnac et baptême pour des personnes en situation de handicap (dénommé jumbo dans le jargon et l’histoire du side-car) à Saint-Geniez aujourd’hui, visite d’une yaourterie, exposition, soirée musicale jeudi, visite de brasserie et marché nocturne vendredi… Ces acolytes du trois-roues ne connaissent pas l’ennui. "C’est une grande famille", résume Didier, venu du Tarn qui a longtemps pratiqué le side-car et vient encore pour vivre ces moments de fraternité. Et oublier ceux qui ont fait mal. Prendre la route, c’est exister et oublier. C’est l’aventure.

À l’accueil, tout est donné pour en avoir le goût. Des road book avec des itinéraires pour rouler sur l’Aubrac et Roquefort aux sacs contenant petit-déjeuner et cadeaux, l’organisation est aux petits oignons. Ce rassemblement est aussi l’opportunité d’apprécier ces magnifiques engins dont l’origine remonte fin XIXe siècle et dont la majorité est fabriquée sur-mesure. "Il faut compter 30 000 € pour un bon side-car. Les Chinois en vendent à 10 000 €, mais il n’y a ni la qualité, ni le confort", indique Olivier. Conscient comme tous ces passionnés de la chance de pouvoir rouler avec. Le thème retenu pour ce rassemblement est celui du dragon, fait main par Annick, l’épouse d’Olivier. De quoi cracher une belle énergie toute la semaine et, pour reprendre une autre icône de la chanson et de la moto entendue hier sur la place de Campagnac : allumer le feu.