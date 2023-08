Aveyron : des fouilles archéologiques sont en cours sur le site de Cadayrac

Après des fouilles entreprises l'an dernier, le site garde encore des mystères.



Une quinzaine de passionnés d’archéologie a investi un site antique déjà fouillé l’été dernier et qui n’avait pas livré tous ses secrets. Cadayrac, sur le Causse comtal et la commune de Salles-la-Source.

Ces "fouilleurs" sont sous la responsabilité de Martine Joly, enseignante à l’université de Toulouse, spécialiste de la période Gallo-Romaine. Elle explique : "L’année dernière nous avions découvert ce bâtiment qui date de plus de 2000 ans. Nous avions pu en dresser le plan et nous sommes repartis avec de nombreuses questions : ce n’est pas un bâtiment très commun. Il était destiné à recevoir du public, sans doute en relation avec le théâtre et le temple qui se trouvent à proximité. Les céramiques et les poteries trouvées nous renseignement sur la période d’utilisation. Nous avons tout le côté ouest de ces vestiges à explorer en espérant trouver des éléments nous permettant d’en savoir plus sur la fonction de ce bâtiment."

Rendez-vous est pris dans deux semaines pour savoir si les énigmes ont été résolues par cette équipe très active pour piocher, balayer, brosser, trier les découvertes et écouter les explications de Martine Joly out aussi passionnée par ce site de Cadayrac.