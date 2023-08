Colombiès. Les cyclistes locaux ont effectué une étape du tour de France féminin

Vendredi 12 août, les cyclistes de l’association Run & Bike Colombiès (RBC) ont choisi l’étape du Tour de France féminin qui a traversé notre département pour leur sortie estivale, mais à rebours.

Départ donc de la place d’Armes pour Cahors pour 170 km et 1 600 m de dénivelé positif pour 12 courageux et départ de Colombiès avec 120 km et 1 400 de dénivelé positif pour les 7 autres cyclistes, non moins courageux. Dix-sept accompagnateurs répartis sur les deux groupes ont assuré la précieuse logistique rendant ce périple plus sécurisant.

Les 36 participants ont donc pu découvrir des paysages magnifiques, notamment la vallée du Lot de Cajarc à Cahors et réussir le challenge sportif que chacun d’entre eux s’était imposé, le tout dans une ambiance bienveillante et conviviale.

Les moyennes en attestent : 24 km/h de moyenne pour le groupe partant de Colombiès et 28 km/h de moyenne pour le groupe partant de Rodez, pauses et ravitaillements inclus.

La journée s’est terminée, comme pour tout village gaulois, à la guinguette Antinéa à Douelle, à 10 kilomètres de Cahors, autour d’un excellent repas.

Les plus intrépides -ou éprouvés par la chaleur- ont aussi profité des eaux du Lot pour une baignade salvatrice.

Sorties dimanche et jeudi

L’automne arrivant, les sorties dominicales au départ du Saint-Claude sont bien sûr maintenues le dimanche matin à 8 h 30.

En parallèle, certains membres de l’association, non disponibles le dimanche, proposent régulièrement des sorties le jeudi, matin ou après-midi, suivant la météo ou leurs disponibilités.

Vous pouvez contacter un de ces participants aux sorties du jeudi en composant le 06 80 68 47 50.