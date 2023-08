Ligue des champions : le Panathinaikos crucifie Marseille, immense désillusion pour la France

Le troisième tour préliminaire de qualification pour la Ligue des Champions a été fatal à l'Olympique de Marseille, éliminé par le Panathinaikos, mardi 15 août 2023.

Ce n'est plus une surprise : terminer 3e de Ligue 1 mène vers des chemins bien incertains. L'Olympique de Marseille a subi cette loi de plein fouet : contraint de passer deux tours pour rejoindre la Ligue des Champions, il a échoué dès la première échéance, mardi 15 août 2023.

Départ idéal

Battus 1-0 par le Panathinaikos en Grèce à l'aller, les Marseillais devaient l'emporter par au moins deux buts d'écart au Vélodrome, ce mardi soir. Devant un public omniprésent et des tribunes remplies à raison de plus de 63 000 âmes, l'OM a renversé son adversaire en une mi-temps, grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, au début et à la fin du premier acte (2e, 45e+1). 2-0 à la pause : Marseille est virtuellement qualifiée pour le barrage.

Rejoints sur le gong

Pour se mettre à l'abri, les hommes de Marcelino continuent de se ruer devant le but grec. Ismaïla Sarr croit offrir un matelas plus confortable aux Marseillais, en reprenant victorieusement un superbe centre d'Aubameyang. Mais l'ancien rennais est signalé en position de hors-jeu. Peu à peu, l'OM se montre moins pressant, et recule.

Pourtant, dans les dernières minutes du temps additionnel, les Olympiens s'invitent dans la droite de la surface grecque. Matteo Guendouzi est chargé dans le dos et chute. Malgré les protestations marseillaises, l'arbitre n'accorde pas de pénalty. Qu'il donnera, après consultation de la vidéo, au Panathinaikos quelques minutes plus tard, pour une main du même milieu de terrain.

Le joker marseillais, qui croise les doigts pour ne pas être le héros malheureux de la soirée, voit Fotis Ioannidis tromper Pau Lopez d'un pénalty superbement bien tiré. 90e+9, le Pana revient à 2-1 et égalise sut l'ensemble des deux matchs. Place à la prolongation.

Scénario cruel

Devant un Vélodrome toujours aussi bouillant, l'OM tente par tous les moyens d'éviter la case tirs au but. Face au virage sud, Vitinha, buteur contre Reims quelques jours plus tôt, récidive et enflamme les tribunes. 110e minute, Marseille reprend deux buts d'avance et repasse en position de qualifié... avant un nouveau checking de la VAR. Dans la controverse, l'arbitre décide finalement d'annuler le but pour une position de hors-jeu d'Ismaïla Sarr, poussé par un défenseur grec au premier poteau.

Les minutes défilent et la séance de tirs au but semble inévitable. Marcelino le sait : il tente un coup et fait rentrer son deuxième gardien, Ruben Blanco. Mais tout comme Pau Lopez, le dernier rempart n'est pourtant pas vraiment à l'aise dans l'exercice, comme l'a révélé Fran Martinez quelques minutes après la rencontre...

Rubén Blanco es el portero que más penaltis recibió en las últimas 10 Ligas de Primera División sin haber parado NINGUNO (22 lanzados, 20 fueron gol y 2 fuera). Sorprendentemente, hoy Marcelino García Toral decide cambiar a Pau López por Rubén Blanco en el 120' para los penaltis. — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) August 15, 2023

Premier à tirer côté olympien, Guendouzi se rate. Ce sera le seul à ne pas convertir sa tentative. Tous les tireurs marquent, dont Mladenovic, pour qualifier le Pana et doucher le stade Vélodrome. Ce sont les Grecs qui affronteront Braga, en barrages.

Direction la Ligue Europa

L'avenir européen n'est pas totalement anéanti pour les Marseillais. Ceux-ci disputeront la Ligue Europa en septembre prochain, mais l'objectif n'est évidemment pas atteint puisqu'il s'agissait de rallier la phase de groupes de la Ligue des Champions. L'OM devra se contenter de la deuxième Coupe d'Europe, après cette désillusion qui n'est pas sans rappeler l'élimination en Coupe de France par Annecy, également aux tirs au but devant un stade plein, en février dernier.