Aveyron : que vend-on dans ce marché itinérant qui va de village en village ?

L’association Lauz’arts Aveyron regroupe une soixantaine d’artisans créateurs. Chaque été, ceux-ci se déplacent pour montrer leurs productions lors de marchés itinérants.



Ces marchés sont l’occasion pour les exposants de faire découvrir des produits artisanaux faits main et vendus en direct par leurs créateurs et également d’échanger avec les visiteurs qui n’ont pas tari d’éloges sur leurs pratiques et ont partagé avec enthousiasme cet univers unique et chaleureux.

Une douzaine de ces artisans créateurs ont exposé, samedi dernier, leurs produits faits main sur les contre-allées du boulevard Joseph-Poulenc d'Espalion.

Avec les ceintures cuir tanné végétal cousues au point sellier avec du fil de lin, ajustées sur place, des santons « version aveyronnaise », des porcelaines personnalisées, des créations textiles, des savons artisanaux sans colorants, des sacs et pochettes tout cuir, des bijoux fantaisie, des romans de l’écrivaine Sylvie Boulard, des céramiques, des sculptures métal, des bracelets, porte-monnaie, pochettes de Créacuir où des vestes laines tissées dans un des derniers ateliers de France les visiteurs de ce marché ont eu un large éventail de la création artisanale et trouver de quoi se faire plaisir avec un objet magnifique et « unique ».

D’autres dates sont à noter : jeudi 17 août à Meyrueis (Lozère), mardi 22 août à Nant (Aveyron)...