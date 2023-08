Baraqueville. Baraquadabra satisfait la jeunesse

L’association Baraquadabra, qui a en charge l’animation de la jeunesse, rencontre un vif succès auprès de son public, puisque les activités qu’elle propose affichent régulièrement complet. Pour preuve, à l’occasion de son assemblée générale, la présidente Karine Druilhe et son équipe avaient prévu des animations autour de leurs locaux au bord du plan d’eau.

Faute de mauvais temps, il a fallu changer les plans et c’est finalement au gymnase que le rendez-vous a été donné aux jeunes. L’affluence a quand même été de taille. Après ce moment de défoulement, la réunion statutaire avait lieu dans la salle du 2e étage de la Mairie. Une centaine de personnes y étaient présentes dont le maire Jacques Barbezange et la présidente de la communauté de communes Karine Clément. La réunion fut conviviale et s’est terminée en musique grâce à une animation de Xavier Mouly… à l’accordéon.