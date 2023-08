Luc-la-Primaube. La convention avec le CRDA et l’APE de l’école Jacques-Prévert renouvelée

L’équipe enseignante de l’école Jacques-Prévert souhaite poursuivre le dispositif "Chœur à l’école" développé lors des années scolaires 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Le projet éducatif autour de cette intervention artistique et culturelle auprès des 4 classes de l’école Jacques-Prévert élémentaire a pour objectif de donner aux enfants un accès à une pratique artistique régulière, mettre en œuvre un projet fédérateur entre les différentes classes de l’école et développer les capacités d’expression et de création des élèves tant au niveau individuel que collectif. Le financement de projet d’un montant de 9 594,50 € sera porté par le Conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron (CRDA) pour 4 650 €, l’association des parents d’élèves pour 1 944,50 € et par la commune pour un montant de 3 000 €. Ces interventions ont fait l’objet d’une convention de partenariat entre le Conservatoire de l’Aveyron, l’association des parents d’élèves de l’école Jacques-Prévert et la commune.

- Dans le cadre de l’aménagement urbain de l’Esplanade, des tuteurs bois et des butes-roues ont été posés pour un montant de 3 648,00 €. Le nouveau montant du lot "plantations" s’élève à 93 455,36 € TTC.

- Le conseil municipal a adopté la dénomination "Route de la Capelle Saint-Martin", la voie communale reliant la RD 902 au hameau de La Capelle Saint- Martin.