Onet-le-Château. La deuxième édition est lancée !

Fort du succès de son premier concours de poésie dont Luc Serrano et Chantal Ferrier (notre photo) ont été les deux premiers primés, lors du dernier salon du livre, la Compagnie des arts (organisatrice du salon) réitère avec une deuxième édition. Le concours sera ouvert dès la rentrée et s’adresse à tous les poètes d’expression française, qui auront jusqu’à la fin de l’année, pour adresser leurs œuvres. Le thème imposé (et ce quelle que soit la catégorie : adultes, jeunes ou enfants) est "l’eau". Les prix seront de nouveau remis lors du prochain salon du livre. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la compagnie des arts, chez Jean Salabert : jeansalabert@orange.fr ou 05 65 67 22 70, pour récupérer le règlement complet et la fiche d’inscription.