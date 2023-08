Rodez : à la Menuiserie, ETAU rend hommage au travail du bois

Avec Faire et défaire, Flavien Desray rend à la Menuiserie ses plus belles lettres de noblesse.

Au 14 rue du 11-Novembre, la Menuiserie aurait-elle renoué avec son glorieux passé ? C’est ce que l’on pourrait croire au premier abord. L’espace aujourd’hui aménagé en une galerie d’art atypique par Jeanne Ferrieu retrouve – le temps d’une exposition – sa fonction première.

La maîtresse des lieux a laissé à Flavien Desray, alias ETAU, libre cours à son imagination. "J’aime que mon art puisse illustrer le travail et les processus de création et de destruction qui peuvent en découler", introduit-il. Dans cet esprit, le Savoyard dont la famille aveyronnaise est basée du côté de Marcillac, rend notamment hommage à son métier, mais aussi celui de ses grands et arrières grands-parents, le travail du bois.

Un art "vivant"

C’est d’ailleurs par sa profession de charpentier qu’il a franchi pour la première fois les portes de la Menuiserie. "J’étais venu pour réparer une cloison et le lieu m’avait beaucoup plu", retrace-t-il. Vient ensuite cette exposition, marquée l’ingéniosité du jeune artiste. Machine à graver, scies, élévateurs, toute une chaîne de production est installée. "Ce qui m'intéresse c'est que mes œuvres soient vivantes. Qu'elles aient une fonction et que lorsqu'elles sont mises en route, une création puisse en découler", détaille ETAU.

Ainsi, ces "machines" exposées, reliées entre elles, permettent la production de deux objets, des poids de musculation en plâtre et des Kapla marqués au fer rouge des inscriptions "work hard" (travailler dur, NDLR). "Il y a plusieurs possibilités de lecture dans ces œuvres. Pour moi ces poids, en l'occurrence ultra légers vu qu'ils sont en plâtre représentent l'inutilité de la chose. Ces formes sont parfaitement harmonieuses et n'ont à la base qu'un seul but, être lourdes, quand on y réfléchit cela n'a pas de sens", s'amuse-t-il.

Quant aux Kapla "work hard", ils ne sont pas sans rappeler son histoire personnelle. Lui qui a démissionné il y a peu de son emploi stable de charpentier, lassé par la routine qu'engendre le travail. Ce qui l'a conduit vers l'école des Beaux-Arts, et peut-être un glorieux avenir en tant qu'artiste ?

Exposition visible jusqu'au dimanche 27 août, ouverte du jeudi au dimanche de 15 h à 19 h.