Thérondels. Une boucle de 114 km pour les amateurs de vélo et de fromages

Une boucle de 114 km parcourant l’Aubrac, le Carladez et la Viadène et 20 étapes gourmandes pour découvrir le Laguiole AOP et les fromages du Carladez. Ce projet porté par le département de l’Aveyron et l’office du tourisme en Aubrac en partenariat avec la coopérative Jeune Montagne a été inauguré récemment. Arnaud Viala, président du département, accompagné des conseillers départementaux Annie Cazard et Vincent Alazard ont coupé le ruban devant la coopérative fromagère de Thérondels. Jean Valadier, le président de la communauté de communes Aubrac Carladez et Viadène, Yves Soulhol, directeur de la coopérative Jeune Montagne, Vincent Augeyre président de la coopérative de Thérondels, les membres du bureau de l’office de tourisme, le cyclo-club du Carladez et les élus locaux ont tous salué un parcours dans l’air du temps, permettant une découverte innovante du territoire, de son terroir et de ceux et celles qui le font vivre, et alliant pratique sportive et expérience humaine et gustative.

Le circuit est disponible sur le site de l’office de tourisme : www.tourisme-en-aubrac.com avec une page dédiée : https ://www.tourisme-en-aubrac-com/activites-pleines-nature/cyclo/velo- et-fromages/ et dans les bureaux d’accueil de l’office de tourisme.