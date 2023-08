Canicule : "un usage modéré de l'eau", y compris du robinet, et de nouvelles restrictions en Aveyron

Avec des températures allant localement jusqu'à 40°C en Aveyron entre le dimanche 20 et le mardi 22 août, les cours d'eau s'assèchent, et la vigilance devient de mise pour l'eau potable.

La préfecture de l'Aveyron a publié ce vendredi 18 août de nouvelles restrictions liées à l'usage de l'eau, y compris, pour la première fois de l'été, des recommandations de modération concernant l'usage de l'eau potable.

"L’ouest et le sud du département sont les plus touchés avec un déficit" de précipitations de 50 à 70 % depuis le début de la période d'étiage (période de l'année où les cours d'eau sont à leuts plus bas niveaux). Le 15 août, "60% des sous-bassins" (affluents des grands cours d'eau départementaux -Lot, Tarn, Aveyron-) se trouvaient en état d'alerte renforcée (alerte orange).

Jusqu'à 40°C en début de semaine prochaine

Quant à l’indice d’humidité des sols superficiels, il se situe à un niveau inférieur à la normale, notamment dans le Villefranchois et le Sud-Aveyron, excepté dans le Figeacois et l’Aubrac.

Locelement, les températures atteignent 38°C sur le département jusqu'au samedi 19 août, puis localement jusqu'à 40°C "entre le dimanche 20 et le mardi 22 août", indique la préfecture. ce temps chaud et sec devrait perdurer jusqu'au jeudi 24 août, où des averses orageuses sont attendues sur l'Aveyron, selon Météo France.

Nouvelles restrictions sur l'usage de l'eau

En attendant cette date, la préfecture de l'Aveyron maintient et renforce les restrictions sur les prélèvements et usages de l'eau à compter du samedi 19 août 8 heures.

Passage au niveau de crise de la Diège (niveau rouge) ;

passage au niveau d’alerte renforcée (niveau orange) des affluents du Lot amont, de la Truyère du Dourdou de Conques ; de l’Aveyron source et son bassin ; de la Serène ; des affluents rive droite du Tarn médian et du Rance.

passage au niveau d’alerte du Tarn amont ;

passage en vigilance du Tarn médian et des affluents rive gauche du Tarn médian.

Pour rappel, les Affluents du Lot domanial amont, l’Alzou et ses affluents, de l’Orb et de l’Hérault sont maintenus au niveau de crise.

Le Dourdou de Camarès amont et Len comme en aval et Sorgues, la Bonnette et ses affluents, la Baye et ses affluents et la Seye et ses affluents sont maintenus en alerte renforcée.

L’Aveyron médian et son bassin (soumis à des mesures systématiques de prévention en période d’étiage ) reste en alerte.

Enfin, le Célé est maintenu en vigilance.

Tensions sur l'eau potable

Concernant l'eau potable, la totalité de l'Aveyron est passé en vigilance depuis le 5 août. Cette vigilance est maintenue par la Préfecture en raison de l’augmentation des besoins (arrosage, abreuvement du bétail, tourisme...) et de la diminution des ressources. Les mesures de sobriété pour tous les usages sont renforcées, et l’affichage de l'arrêté de restriction en vigueur est obligatoire dans tous les centres de lavage et nettoyage de véhicules.

Localement, les municipalités peuvent prendre par arrêté des mesures plus restrictives si la situation l'exige. Chacun est donc invité à se renseigner à sa mairie, et à faire "un usage raisonné et modéré" de l'eau potable.