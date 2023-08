Concerts, bal trad, marchés de producteurs, fêtes... voici les animations de ces vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août

Tout un programme pour vous donner des idées de sorties ce week-end.

Vendredi 18 août

Bouillac : Fête ; concours de belote à 20 h 30.

Bozouls : concours de pétanque.

- Visite du village en petit train. à 10 h, à 11 h, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Brommat : Visite guidée du moulin de Burée de 14 h à 18 h.

Broquiès : Fête de la Cazotte ; animation musicale ; repas avec « les Amis de la Cazotte ».

Broquiès : Fête de la St-Laurent ; repas avec animation musicale.

Calmont : Fête de Ceignac : 19h, soupe au fromage ; 21h, concours de belote. à 19 h.

Campuac : Quine du relais paroissial. à 20 h 30. A la salle des fêtes.

Canet-de-Salars : Fête ; quine des estivants. à 21 h.

Cantoin : quine du foot, 20 h à la salle des fêtes.

Cassagnes-Bégonhès : Ouverture du jardin de Mourot.

Castelnau-de-Mandailles : Fête ; Quine.

Castelnau-Pégayrols : Visites guidées du village médiéval à 11 h et à 16 h.

Cavalerie (La) : A Clé des champs, les jeunes musiciens du stage d’été en concert à 17 h sur la place des Templiers puis à 20 h 30 à l’église Notre-Dame du Larzac.

Clairvaux-d’Aveyron : Concours de pétanque.

- Fête ; 14h30, concours de pétanque ; 18h, visite guidée du village ; animation avec Héléna - Phill.

Colombiès : Fête de Limayrac ; 8h, déjeuner tête de veau/tripous ; 19h apéritif musical ; 20h, repas ; 21h, bal avec Guillaume Fabre.

Coussergues : Concert avec Erwan Pinard.

Crespin : Bal trad avec Kitchaclau et Rémi Geoffroy. à 21 h dans la cour de la mairie.

Decazeville : Marché gourmand nocturne de 19 h à 23 h à la zone des Equipages.

- Concert avec « The temple Ensemble ». à 18 h à l’église Notre Dame.

Durenque : Visite du moulin. de Roupeyrac de 14 h 30 à 18 h 30.

Entraygues-sur-Truyère : Fête ; 20h, conférence « Entraygues au Moyen-Age » ; 20h30, concours de belote ; concert avec le groupe « A la Vostre ».

Espalion : Visite du château de Calmont De 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée du Rouergue de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents de 10 h à 12 h.

- Visites guidées à 16 h 30 au musée des Mœurs et Coutumes.

- Concours de pétanque en doublette à 20 h 30. Au Foirail.

Estaing : Marché nocturne gourmand sur l’esplanade du foirail.

Firmi : Nuits des étoiles avec l’association Rock Astres.

Goutrens : Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée « nos campagnes autrefois » de 14 h à 19 h.

Grand-Vabre : Concert médiéval à 21 h à l’église St-Roch à la Vinzelle.

Lacroix-Barrez : Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

Laguiole : apéro-concert au restaurant Hora, 18 h 30.

Marcillac-Vallon : Concert chansons nomades avec le duo Joël et Roberto Cano à la chapelle notre Dame de Foncourieux.

Montrozier : Concours de pétanque à 20 h 30 au stade de Gages.

Mur-de-Barrez : concours de pétanque, 21 heures.

Najac : Fête du « quartier bas » 18h, Marché d’artisanat d’art.

Prades-d’Aubrac : Ouverture du lac des Picades de 9 h à 18 h 30.

Réquista : Visite du musée de 10 h à 16 h. à Lincou.

Fête à Saint-Julien ; loto à 20 h 30 à la salle de spectacle ; 14h30, concours de pétanque ; 20h, soirée bodéga animé par TChouTChouCats, Jim-X et Fury sonorisation.

Rodez : Rodez-Plage, au Haras.

- Sectacle son et lumière projeté sur la cathédrale à 22 h.

Saint-Beauzély : Ouverture du musée de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.

- Visites guidées du château et du musée de 15 h 30 à 16 h 30.

Saint-Geniez-d’Olt : Cinéma en plein air - projection du film « Indiana Jones et le cadran de la destinée » à 21 h sur la place de la mairie.

Sainte-Geneviève-sur-Argence : Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence à 20 h 30. à Orlhaguet.

- Cinéma en plein air, 21 h 30 place du Cambon.

Sainte-Juliette-sur-Viaur : Concours de pétanque à 19 h sur la place du village.

Salles-la-Source : Ouverture de l’église Saint-Paul. De 10 h à 18 h.

Salmiech : Ouverture du musée du charroi rural. De 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Sauveterre-de-Rouergue : Visite aux flambeaux de la bastide, à 21 h.

- Marché de producteurs de pays en nocturne ; animation avec le duo « Baiser Volé ». De 18 h à 22 h.

Selve (La) : Visite de l’église St-Martial. à 10 h, à Lagarde.

Taussac : Visite de la Maison du Bois. De 14 h à 18 h.

- « Festival Hirondelle » ; 13h30, Concert ; 15h, jeux pour enfants ; 17h30, atelier chorale à Lugat.

Thérondels : Marché nocturne des producteurs. Place des Tilleuls.

Valzergues : fête de village.

Samedi 19 août

Bouillac : Fête ; concours de belote à 20 h 30.

Bozouls : Concert des frères Berlioz « Quatuor a cordes pour un été » à 20 h 30 à l’église Saint Pie X.

- Visite du village en petit train à 10 h, à 11 h, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Broquiès : Fête de la Cazotte ; animation musicale ; repas avec « les Amis de la Cazotte ».

- Fête de la St-Laurent ; repas avec animation musicale.

Calmont : Fête de Ceignac : 14h30, concours de pétanque ; 19h30, marché gourmand ; 23h00, bal des conscrits. à 14 h 30.

Camjac : Musique en Naucellois ; concert Trio jazz, à 18 h.

Canet-de-Salars : Fête ; 14h, concours de pétanque ; 20h, apéro concert avec le groupe Anka suivi du DJ Podium Equinoxe.

Cantoin : fête du village.

Cassagnes-Bégonhès : Ouverture du jardin de Mourot

Cassuéjouls : Fête ; 19h, rampeau de quilles ; repas.

Castelnau-de-Mandailles : Fête ; 15h, tournoi de rugby ; 19h30, danse country ; 20h30 apéro concert avec le groupe Lou Duganel.

Cavalerie (La) : A Clé des champs, les jeunes musiciens du stage d’été en concert à 17 h et à 20 h 30.

Clairvaux-d’Aveyron : Fête ; 20h, apéro concert avec « The Wipers » ; 23h, soirée disco avec DJ Oelsampler.

Colombiès : Fête de Limayrac ; 8h, déjeuner tête de veau/tripous ; 19h apéritif musical ; 20h, repas ; 21h, bal avec Guillaume Fabre.

Drulhe : Concert avec le groupe « Les Fatals Picards ».

Durenque : Visite du moulin. De 14 h 30 à 18 h 30. au Moulin de Roupeyrac.

Entraygues-sur-Truyère : Fête ; 14h, concours de pétanque ; 15h, animations médiévales ; 21h, concert médiéval ; concert avec le groupe « Blues Salopards ».

Espalion : Visite du château de Calmont - visites guidées diverses. De 10 h 30 à 19 h 30.

- Overture du musée Vaylet et du scaphandre de 14 h à 18 h.

- Ouverture de la chapelle des Pénitents de 14 h 30 à 18 h 30.

- Journée animations diverses à Alayrac ; 16h, balade contée ; 19h, repas.

Golinhac : Fête de la Saint-Roch ; 19h30, soirée animée par « les Contre-temps ».

Goutrens : Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30.

- Visite du musée « nos campagnes autrefois ». De 14 h à 19 h.

Lacroix-Barrez : Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

Montézic : fête de village.

Mouret : Soirée astronomie. à 21 h 15. à la Table de Maurice.

Mur-de-Barrez : fête de l’élevage, soirée avec Djibril Cissé (DJ).

Najac : Fête du « quartier bas » ; concerts.

Prades-d’Aubrac : Ouverture du lac des Picades. De 9 h à 18 h 30.

Pradinas : Festivalet - 15h, représentation théâtrale ; 17h30, spectacle « auto-stop » ; 21h, concert avec Arnaud cance. au 708, route de Salettes - Sales.

Quins : Concert avec Marc Perez et Freddy Ricci trio. à 18 h. à la chapelle Saint-Clair de Verdun.

Réquista : Visite du musée. De 10 h à 16 h. à Lincou.

Rodez : Visite de la partie basse de la cathédrale et du clocher. De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

- Rodez-Plage, au Haras.

- Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale à 22 h.

Saint-Beauzély : Ouverture du musée de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.

- Visites guidées du château et du musée de 15 h 30 à 16 h 30.

- Visite guidée du village ainsi que du château et du musée. De 15 h à 18 h.

Sainte-Geneviève-sur-Argence : Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence à 20 h 30 à Orlhaguet.

Sainte-Juliette-sur-Viaur : Concours de pétanque à 19 h sur la place du village.

Salles-la-Source : Ouverture de l’église Saint-Paul. De 10 h à 18 h.

- Jeu de piste : escape game intitulé « le secret de l’alchimiste ». De 11 h à 19 h au château du Colombier.

- Marché gourmand à 19 h sur la place du Griffoul.

Salmiech : Ouverture du musée du charroi rural. De 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Selve (La) : Visite de l’église St-Martial à 10 h à Lagarde.

Taussac : Visite de la Maison du Bois de 14 h à 18 h.

Valzergues : fête du village.

Valady : Marché des producteurs de pays. De 18 h 30 à 23 h sur la place de l’église.

Villefranche-de-Rouergue : Brocante sur la promenade du Guiraudet et dans les jardins de l’hôtel de ville.

- Repas « cuisses de bœuf à la broche » animé par Gilles Saby à 21 h à la salle des fêtes de Treize-Pierre.

Dimanche 20 août

Alrance : Ouverture de la maison du patrimoine et de la tour de Peyrebrune de 14 h à 19 h.

Baraqueville : Marché d’été sur l’esplanade de la place François-Mitterrand.

Belcastel : Initiation balade à poney pour enfants. De 14 h 30 à 18 h 30.

Bouillac : Fête ; concours de belote. à 20 h 30.

Bozouls : Visite du village en petit train à 10 h, à 11 h, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Broquiès : Fête de la Cazotte ; animation musicale ; repas avec « les Amis de la Cazotte ».

- Fête de la St-Laurent ; repas avec animation musicale.

Calmont : Fête de Ceignac : 8h00, déjeuner tête de veau/tripous ; 14h00, concours de pétanque ; 14h30, jeux de Ceignac ; 20h30 repas champêtre animé par Guillaume Fric.

Canet-de-Salars : Fête ; 8h, déjeuner aux tripous/tête de veau ; 10h, ball trap ; 14h, concours de pétanque ; 16h thé dansant avec Véronique Pomiès ; 21h repas poule farcis.

Cassuéjouls : Fête ; 8h, déjeuner tripes de bœuf et tête de veau ; 11h, concours de fouaces ; 13h, repas ; 15h, défilé de vélos fleuris 16h30, concours de pétanque ; soupe au fromage.

Castelnau-de-Mandailles : Fête ; 8h, déjeuner tripous ; 15h30, animation tracteurs anciens ; 20h, repas Musette ; feu d’artifice.

Cavalerie (La) : A Clé des champs, les jeunes musiciens du stage d’été en concert. à 17 h et à 20 h 30.

Clairvaux-d’Aveyron : Fête ; 8h30, déjeuner chèvre/tripous/tête de veau ; 10h, concours de pétanque ; 15h, animations diverses ; 19h, apéro concert avec le groupe Coup de Phil ; 20h30 repas animé par Sébastien Dewez.

Colombiès : Fête de Limayrac ; 8h, déjeuner tête de veau/tripous ; 19h apéritif musical ; 20h, repas ; 21h, bal avec Guillaume Fabre.

Druelle : Visite au Prieuré du Sauvage de 14 h à 18 h 30.

Durenque : Visite du moulin de Roupeyrac. De 14 h 30 à 18 h 30.

Entraygues-sur-Truyère : Fête ; 8h, déjeuner aux tripous ; 8h, vide-greniers ; 15h, animations médiévales ; 20h, repas ; 22h30, feu d’artifice.

- Vide-greniers. De 8 h à 17 h.

Espalion : Visite du château de Calmont. De 10 h 30 à 19 h 30.

- Ouverture du musée Vaylet et du scaphandre de 14 h à 18 h.

Golinhac : Fête de la Saint-Roch ; 12h, concours du meilleur farçou ; jeux divers ; démonstration et initiation à la Country avec Norevya » ; 20h, repas.

Goutrens : Visite de l’espace Georges-Rouquier de 14 h 30 à 18 h 30 ; et du musée « nos campagnes autrefois » de 14 h à 19 h.

Grand-Vabre : Marché estival de 9 h à 13 h sur la place de la mairie.

Lacroix-Barrez : Ouverture du château de Valon de 10 h 30 à 18 h 30.

Lédergues : Repas dansant animé par J.F. Mézy à 21 h à la salle polyvalente.

Prades-d’Aubrac : Ouverture du lac des Picades de 9 h à 18 h 30.

Quins : Fête à Saint-Clair de Verdun ; 12h, repas, jeu de piste pour enfants.

Réquista : Visite du musée. De 10 h à 16 h. à Lincou.

- Fête de Saint-Julien ; 14h30, concours de pétanque en triplettes ; 16h, démonstration des Majors St-Aff’Rance ; 20h, repas animé par « No Réso » et « Req Animation ».

Rieupeyroux : Fête à Rivière ; 8h30, déjeuner aux tripous ; animations diverses ; concours de pétanque ; 16h, démonstration de chiens de troupeau ; 19h, marché des producteurs.

Rodez : Spectacle son et lumière projeté sur la cathédrale à 22 h.

Saint-André-de-Najac : Visites de la chapelle Notre Dame de Laval de 14 h 30 à 18 h.

Saint-Beauzély : Ouverture du musée de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.

- Visites guidées du château et du musée de 15 h 30 à 16 h 30.

Saint-Léons : Fête ; vide-greniers ; pêche à la truite.

Sainte-Geneviève-sur-Argence : Repas dansant animé par la Bourrée de l’Argence à 20 h 30 à Orlhaguet.

Sainte-Juliette-sur-Viaur : Concours de pétanque à 19 h sur la place du village.

Salles-la-Source : Ouverture de l’église Saint-Paul. De 10 h à 18 h.

- Jeu de piste : de 14 h à 19 h au château du Colombier.

Salmiech : Ouverture du musée du charroi rural. De 11 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.

Selve (La) : Visite de l’église St-Martial à 10 h à Lagarde.

Taussac : « Festival Hirondelle » ; concert à 18 h à l’église.

Villefranche-de-Rouergue : Marché gourmand animé par « Collectif 12-46 » et chorale occitane de l’IEO à 19 h place St Jean.