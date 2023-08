Football : Rodez craque à Laval, Lucas Buades sifflé à chaque ballon

Bien moins inspirés que lors de leurs deux premières sorties, les Aveyronnais n'ont même pas réussi à ramener un point de Mayenne ce samedi, lors de la 3e journée de Ligue 2.

On était loin ce samedi au stade Francis-Le-Basser de Laval du scénario inaugural à Ajaccio (1-1) pour le Rodez Aveyron football. Encore plus loin de la folie sur le terrain et en tribune d'il y a une semaine avec la victoire 2-1 sur les Verts, sur le fil et un but de Lucas Buades à la 90e+5. Et les Aveyronnais, ont en plus manqué de pragmatisme, échouant à ramener le point du nul vierge de ce duel face aux Tangos après un but de Yacer Baldé de la tête (81e).

Une rencontre assez pauvre en occasions, avec un nouveau face-à-face perdu par Andrea Hountondji en première période. Et toujours pas de Joseph Mendes en jeu, lui qui avait pourtant marqué à quatre reprises lors des matches amicaux ; et alors que Clément Depres, blessé, n'était pas dans le groupe de 18 convoqués pour la rencontre.

Mendes, la balle d'égalisation ratée

En face, la punition est arrivée à dix minutes de la fin. Le gardien Lionel Mpasi repoussant une première tentative du pied sur sa transversale avant que Yacer Baldé, le plus prompt à reprendre, ne fasse trembler les filets de la tête quasiment dans le but. Un but qui aura eu le don de faire entrer Mendes. Mais le planchot n'évoluera pas alors que l'attaquant a lui aussi eu la balle de l'égalisation via un face-à-face, raté.

Au-delà du jeu, la soirée en Mayenne a aussi été marquée par les sifflets d'un certain public - par ailleurs en grève des encouragements pour partie à cause d'un différend du groupe de supporters Laval Crew avec le président - à l'endroit de Lucas Buades. Cela a débuté dès sa rentrée en lieu et place de Joris Chougrani au cœur de la seconde période. Et cela s'est poursuivi à chacun de ses ballons touchés. Une première cette saison, alors que la 2e journée s'était jouée en Aveyron et la première à huis clos en Corse. Un avant-goût de ce qui attend cette saison le piston héros malgré lui du match avorté le 2 juin à Bordeaux après son agression par un supporter directement sur la pelouse et alors qu'une partie de la France du football l'accuse lui et le Raf de tricherie au point de le harceler toujours près de trois mois après ?