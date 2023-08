Plus de 700 festivaliers à Nant pour "Un film, un jardin"

La deuxième édition du festival organisé par Retro Movies s’est tenue sur huit jours.

Plus de 700 festivaliers sont venus profiter de "Un film, un jardin", cet été, à Nant. Retro Movies, qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine cinématrographique sur pellicule, a organisé huit rendez-vous en août. Jean Gabin, Jeanne Moreau, Louis Armstrong et Danny Kaye. Cette fois encore Olivier Salfati, président de l’association, la secrétaire et trésorière Christiane Millan et leur équipe ont fait rêver.

Ils ont proposé une exposition exceptionnelle de photos anciennes offertes par le renommé René Picard ; une passionnante conférence de Jean Augé sur les origines du cinéma ; et bien sûr, de superbes projections de films anciens avec de belles histoires. Des œuvres tantôt émouvantes, tantôt humoristiques, et avec de grands acteurs tels que Jean Gabin, Paul Meurisse, Jeanne Moreau, Pauline Carton, Louis Armstrong et Danny Kaye.

Les spectateurs se sont aussi laissés emporter par la beauté et la magie du cinéma : le ronron du projecteur, le jeu d’ombres et de lumières, le grain d’une image surannée, les petits accrocs sur la pelloche… Tout ce qui en fait sa force et sa beauté. Car pour Retro Movies, le cinéma, c’est la pellicule et le partage. Les nombreux cinéphiles présents à chaque séance, tout comme les mécènes et partenaires, l’ont bien compris…

Pour marquer le coup, Retro Movies a pris le parti d’organiser, l’avant-dernier jour, une grande soirée à laquelle pas moins de 235 spectateurs ont participé.

Une soirée en présence du parrain du festival, Jean-Marc Barr (lire ci-contre) pour la projection, dans le jardin de l’hôtel-restaurant du Durzon, du making-of du court-métrage Le Fil, de Philip Martin Lacroix. De quoi découvrir les coulisses de cette œuvre tournée à la source du Durzon en 2022, en présence d’une personnalité de la plongée sous-marine souterraine, Rémi Bouchard, d’une partie de son équipe de plongeurs et de Jean-Marc Barr.

Le festival s’est clôturé sous les étoiles, ce dimanche soir. Olivier Salfati, après avoir rangé ses bobines sur les étagères, est reparti à la recherche de pépites pour le festival 2024…

Rétro Movies continue sa route, forte de l’enthousiasme de son public nantais et d’ailleurs pour le cinéma d’antan.