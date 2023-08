Incendie à Viviez : "Le feu a progressé tout au long de l'après-midi"

L'incendie qui s'est déclaré ce dimanche 20 août sur les hauteurs de Viviez reste toujours actif.

"C'est impressionnant, mais pour le moment, les habitants n'ont pas été évacués. Nous surveillons toutefois de près l'évolution de l'incendie", confie un habitant du lieu-dit Le Crouzet qui se situe à 1 km, seulement, des flammes.

Tout au long de l'après-midi, de ce dimanche 20 août, les habitants de Viviez et des hameaux alentour ont scruté l'avancée des flammes non sans une certaine appréhension. "On a l'impression que le feu a progressé tout au long de l'après-midi. Puis on a vu passer à plusieurs reprises des bombardiers d'eau sur la zone", poursuit cet habitant.

Une quinzaine d'hectares auraient été détruits par les flammes.

