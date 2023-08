Argences en Aubrac. Les fêtes musicales de l’Aubrac furent un vrai un régal

Comment ne pas comprendre qu’il se passe quelque chose en pays d’Aubrac quand la rue principale de Ste-Geneviève-Argence propose une galerie éphémère et une magnifique série de photographies de musiciens classiques en pleine action ?

L’auteur de ces clichés, le Laguiolais Michel Raynal aime les Fêtes Musicales de l’Aubrac, car il s’agit de cela, et d’années en année ses clichés sont une invitation imparable pour tenter l’aventure. Ainsi du 31 juillet au 5 août nous sommes passés "Des Titans aux Étoiles" au gré de la programmation d’Anne Le Bozec et d’Alain Meunier, les directeurs artistiques de ce Festival de musique de chambre. En six concerts les magnifiques musiciennes et musiciens du Festival nous firent passer des rêveries de Dvorak ou de Weber, à Saint-Amans-des-Côts aux mécaniques implacables de Jean Françaix, Maurice Ravel, voire de J.S. Bach et de bien d’autres. Et cet élan nous entraîne vers la prochaine saison des fêtes musicales de l’Aubrac qui aura lieu du 4 au 9 août 2024.