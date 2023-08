Campagnac. Des animations à répétition

Cette année les animations à Campagnac se succèdent à un rythme élevé. Après plusieurs concerts et spectacles de qualité, ce sont les sidecars qui ont investi le camping pour plusieurs jours avec leurs belles machines et leurs étonnantes micro caravanes. Dans la journée du vendredi 18, ils ont offert aux Cabassols des baptêmes de sidecar qui apportent des sensations nouvelles. Le passager étant très près du sol, le ressenti est totalement différent de celui d’un passager à l’arrière de la moto et la puissance des machines produit des accélérations impressionnantes. Les virages vous secouent autant que dans un manège haut de gamme de parc d’attraction. Avec tout cela, le marché nocturne de samedi 19 a fait salle comble devant la salle des animations où des grillades d’agneau faites par l’incontournable Hubert et de l’aligot étaient servis. Plusieurs commerçants y avaient établi leurs boutiques ambulantes. Le Panier du Causse avec ses nouvelles préparations de glaces et de sorbets bio ont conquis nombre de gourmands. La boulangerie Cavalier proposait sa fouace et de nombreuses viennoiseries. De nombreux produits fermiers proposés par Stéphane Parayre de Saint-Pierre de Nogaret étaient disponibles pour emporter. Si les sidecars nous quittent dès lundi 21, les animations vont continuer avec la soirée théâtrale organisée par l’Amicale des Cabassols le vendredi 25 août à 20 h 30 à la salle d’animation. La troupe "Canson é Repapiadas" présentera la pièce "Une affaire de famille". C’est un bel été qui se poursuit.