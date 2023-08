Laguiole. Folklore : le Canada a rejoint Lous Oyolos pour une belle représentation

Dans le cadre du 66e festival folklorique international du Rouergue cultures du monde, le groupelaguiolais Lous Oyolos a reçu le groupe folklorique venu du Canada.

L’après-midi sous un beau soleil, un public enthousiaste est venu nombreux assister au défilé des deux groupes dans les rues laguiolaises. Musiciens, danseuses et danseurs s’arrêtent devant les brasseries pour quelques pas de danses. En soirée, le spectacle au gymnase fut grandiose, le son de la cabrette et de l’accordéon ont résonné ainsi que la cornemuse. Les plus jeunes Lous Oyolos, ont commencé la représentation suivit des plus aguerris, puis place au dépaysement avec le groupe canadien.

Les vacanciers étaient bluffés par la prestation des enfants, ravis du spectacle les artistes ont été chaleureusement applaudis.