La Saint-Affricaine et l'Arcasois font partie des 10 finalistes de la 14e édition de ce concours qui récompense des agriculteurs récemment installés sur un thème différent chaque année.



Plus que 10 jours. Dix jours pour voter pour Claire Vanel, de Saint-Affrique, ou Bastien Cluzel, d'Arques, les finalistes aveyronnais de l'édition 2023 du concours national Graines d'agriculteurs. C'est jusqu'au 31 août en effet que chacun peut voter pour son candidat, avant la remise des prix qui se déroulera à Cambrai (Nord) du 8 au 10 septembre prochain.

Ce concours vise à récompenser de jeunes agriculteurs récemment installés (plus d'un an tout de même) et qui développent leurs activités avec des pratiques innovantes; Chaque année, un thème est choisi et cette année, c'est celui des des pratiques innovantes pour réinventer l’élevage qui a été choisi.

Claire Vanel en co-paysannerie

Originaire de la Loire, Claire Vanel, 40 ans, s'est installée en agriculture biologique depuis mai 2018 à la ferme de Vispens, près de Saint-Affrique. Elle élève une quinzaine de chevaux et une dizaine de vaches de race angus, "beaucoup plus adaptée au changement climatique". A terme, elle entend monter une ferme équestre et proposer de la vente directe de viandes transformées (charcuteries, plats cuisinés), ainsi qu'une guinguette à la ferme.

A l'origine installée en Gaec, Claire partage désormais les terres et le matériel de manière plus libre avec deux autres "co-paysans" qui ont leurs propres activités, mais qui partagent animations, matériels et temps de travail.

Pour voter pour elle, c'est ici.

Bastien Cluzel produit même la nourriture de ses brebis

Originaire de Ségur, Bastien Cluzel, 27 ans, s'est installé comme agriculteur à Arques depuis avril 2021. Il élève une centaine de brebis lacaune croiées suffolk et cultive également des lentilles, vendues dans le commerce, et des céréales et/ou oléagineux (colza, cameline, tournesol...) avec lesquels il produit du tourteau pour nourrir ses bêtes ainsi que de l'huile.

Bastien veut également poposer de la viande d'agneau aux restaurateurs et aux particuliers. "Mon exploitation est autonome et résiliente", se réjouit-il. Une autonomie également énergétique, grâce à des panneaux solaires qui produisent deux fois plus que se ferme ne consomme.

Pour voter pour lui, c'est ici.