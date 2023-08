Luc-la-Primaube. La nouvelle plaquette de la MJC annonce une saison riche

Une page est consacrée aux infos pratiques, six pages à l’animation locale et culturelle avec les nombreuses animations et conférences proposées durant cette saison 2023-2024. Dans la page espace de vie sociale, on trouve les rendez-vous du club petite enfance, les stages en famille, les stages des clubs MJC, les ateliers, les sorties culturelles et sportives. Les pages suivantes sont consacrées aux clubs d’activités enfants, ados et adultes.

La MJC à l’An vert. La MJC s’engage à nouveau en faveur d’un Développement Durable au quotidien. Les animateurs sensibiliseront les publics qu’ils touchent à l’écocitoyenneté des plus petits aux plus grands. Un nouveau challenge se dessine pour l’équipe de la MJC, obtenir le label Eco-centre.

La rentrée des clubs est programmée samedi 9 septembre à partir de 10 heures à l’Espace animation de Luc lors de la journée sport, santé et bien-être. Vous pourrez rencontrer les intervenants et trouver l’activité de vos rêves.

Inscriptions sur place ainsi que le samedi 16 septembre de 9 h à 18 h à la MJC, espace Saint-Exupéry à La Primaube.

Du 11 au 23 septembre, semaines découvertes (accès libre et gratuit). Renseignements au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr