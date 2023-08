Estaing. Une grande fête pour un petit village

Coubisou, charmant petit village construit à fleur de coteaux, est en fête chaque année le 15 août. À l’année une trentaine d’habitants, le 15 août, des centaines de gourmets affluent dès potron-minet pour le célèbre déjeuner aux tripous. 2023 n’aura pas failli à sa réputation ! L’arrivée des marmites, tout droit sortie des fours, et le délicieux fumet qui s’en dégage met en appétit. Les tables du chapiteau et de la salle des fêtes sont prises d’assaut pour déguster les célèbres tripous de Coubisou, cuits dans les fours à bois. L’ambiance est joyeuse. Les gourmets sont heureux de se retrouver. Guilhem Baudequin, à l’accordéon, fait chanter les convives. Et pour le second service, voire le troisième…, chacun patience, c’est la fête au village ! Le ton est donné pour une belle et longue journée de fête. Après ce déjeuner aux tripous qui s’étire jusqu’à midi et bien au-delà, voici l’heure de mettre en place les jeux. Pêche à la ligne ou aux canards, jeu des enveloppes, rampeau de quilles donnaient lieu à de belles parties de jeu. Un petit tour à la buvette permettait de se désaltérer avec des boissons bien fraîches.

Puis, place au folklore avec Lo Bourreïo d’Olt. Malgré la chaleur qui sévissait ce jour-là, musiciens et danseurs s’en sont donné à cœur joie pour proposer une multitude de danses représentant les us et coutume. Même les plus jeunes danseurs ont fait honneur au folklore, exécutant avec talent les chorégraphies apprises avec leurs aînés. Près de deux heures de spectacle pour le plus grand plaisir des spectateurs qui n’ont pas ménagé leurs applaudissements. Les chanteurs du groupe ont également entonné quelques chants, avec des refrains repris en chœur par l’assemblée. Bravo pour ce spectacle de qualité, qui s’est terminé en cortège, au milieu du public, pour saluer tout le monde.

À l’issue du tirage de la tombola (tous les tickets ont été vendus) faisant le bonheur d’une quarantaine de gagnants, c’était l’heure de la mise en place pour le repas du soir. Les températures ayant baissé, il faisait bon de se prélasser autour des tables tout en dégustant le repas préparé par l’équipe du comité des fêtes : melon, pièce de bœuf et aligot, fromage et tarte aux fruits. Et pour poursuivre cette belle fête de village, Liberty Music Disco emmenait les danseurs sur la piste jusqu’à une heure avancée. De la musique variée, de l’ambiance et beaucoup de bonheur, il n’en fallait pas moins pour clore cette édition 2023 sur une belle note musicale.

Bravo au comité des fêtes

Habillés d’un nouveau polo, bleu turquoise, les membres du comité des fêtes et les bénévoles ont œuvré avant, pendant et après pour que cette fête annuelle soit réussie. L’équipe, emmenée par les coprésidents Dominique et Benoît, est à féliciter pour l’organisation de cette manifestation et plus particulièrement pour le déjeuner aux tripous. Chacun son rôle, c’est une véritable petite fourmilière qui œuvre au bon déroulement de la journée. Bravissimo ! Fort de plus de 40 membres, le comité des fêtes de Coubisou, qui vient de fêter ses 50 ans d’existence, a encore de belles fêtes à organiser.