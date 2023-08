Deux véhicules sont entrés en collision ce mercredi 23 août, peu après 11h20, sur la RD901, à la sortie de Nauviale en direction de Conques.

Seize sapeurs-pompiers en provenance des centres de secours du Bassin, de Marcillac et Rodez, appuyés par quatre véhicules... l'accident qui s'est produit ce mercredi 23 août à Nauviale a nécessité un gros déploiement des services de secours pour venir en aide à six personnes blessées dans un choc frontal entre une berline et une camionnette.

Les victimes transportées vers les centres hospitaliers de Rodez et Decazeville

Les secours ont été prévenus à 11h20 de ce violent accident, qui s'est produit sur la RD901 à la sortie de Nauviale, au lieu-dit Montredon, en direction de Conques. Parmi les six personnes blessées, cinq se trouvaient dans la berline et la sixième dans la camionnette, qui a terminé sa course sur le toit.

Le plus sévèrement touché a été un jeune garçon de trois ans, transporté vers l'hôpital Jacques Puel de Rodez en état d'"urgence absolue" selon les sapeurs-pompiers. Il présentait selon les secours des signes de traumatisme crânien.

Les cinq autres victimes ont été classées en état d'"urgence relative" et seule l'une d'entre elles a été transportée vers le centre hospitalier de Decazeville.