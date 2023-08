Canicule : une douche fraîche, bonne ou mauvaise idée ?

Alors que 15 départements sont en vigilance rouge canicule, il est plus que jamais important, pour se protéger de la chaleur, d’adopter certains gestes parmi lesquels, prendre une douche fraîche. Un comportement qui peut se révéler contre-productif. Explications.

Santé publique France le dit elle-même : lors d’une canicule, "il est essentiel d’éviter de s’exposer à la chaleur, de boire et de se rafraîchir en se mouillant la peau (douches…)". Concernant les douches justement, une température trop fraîche (voire froide) est-elle la bonne idée ? La réponse tend plutôt vers le "non".

Une douche à basse température procure bien évidemment une sensation de fraîcheur et de bien-être immédiat. Voilà pour son principal bienfait. Car contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle ne présente pas que des avantages. Paradoxalement, les douches froides finissent par nous réchauffer. La raison est simple. La fraîcheur trompe notre organisme et l’amène à surcompenser afin de produire plus de chaleur. L’inverse du but recherché.

Par ailleurs, un trop fort écart de température entre l’extérieur et l’eau peut être délétère, notamment pour les patients souffrant de pathologies cardiaques.

Vous l’avez compris, mieux vaut privilégier une eau à température ambiante ou du moins légèrement inférieure. Un conseil : ne vous sécher pas trop au sortir de la douche. L’eau en s’évaporant participera à vous rafraîchir.