Canicule : 42,2 °C à Villefranche-de-Rouergue, 41 °C à Millau, 41,2 °C à Firmi, les records absolus sont aussi tombés en Aveyron

Ce mercredi 23 août, des records absolus de chaleur ont été enregistrés dans de nombreuses villes d'Occitanie. Le département de l'Aveyron, aussi, en a totalisé plusieurs.

Ce jeudi 24 août 2023, 19 départements sont toujours placés en vigilance rouge canicule.

Parmi eux, l'Aveyron. Mercredi, si de nombreux records de température ont été battus en France, essentiellement dans le Sud, et en particulier en Occitanie, l'Aveyron, elle aussi, a franchi un cap dans l'augmentation du mercure.

Où a-t-il fait le plus chaud en Aveyron ?

C'est à Villefranche-de-Rouergue que le thermomètre a grimpé le plus haut, atteignant les 42,2 °C.

Pour sa quatrième journée consécutive, Espalion a enregistré une température au-dessus des 40 °C.

Plusieurs records de chaleur absolu sont aussi à relever.

42,2 °C à Villefranche-de-Rouergue



41,8 °C à Espalion (4e jour consécutif à 40 °C et plus)



41,7 °C à Monteils. Il s'agit d'un record absolu de chaleur depuis le début des relevés en 1998, le précédent record était de 41,6 °C le 5 août 2003.



41,3 °C à Villecomtal



41,2 °C sur les hauteurs de Montlaur. Il s'agit d'un record absolu de chaleur depuis le début des relevés en 2002, le précédent était de 40,3°C le 12 août 2003.



41,2°C à Firmi (nouveau record absolu de chaleur)



Plus de 41°C à Millau. Là aussi, un record puisque le précédent datait de 2003



Là aussi, un record puisque le précédent datait de 2003 41 °C à Entraygues-sur-Truyère



40,5 °C à Camarès



40,2 °C à Coupiac (nouveau record absolu de chaleur)



40°C à Saint-Geniez-d'Olt



39,6 °C à Pradinas



39,4 °C à La Serre (près de Saint-Sernin-sur-Rance)



39,1 °C à Soulobres (record absolu de chaleur depuis le début des relevés en 1964, précédent record : 38 °C le 12 août 2003)



39 °C à Pressouyres sur les hauteurs de Brusque (record absolu de chaleur depuis le début des relevés en 2007, précédent record : 37,9 °C lundi)



38,9°C à La Borie de Saint-Méen (Peux-et-Couffouleux). Il s'agit du record absolu de chaleur depuis le début des relevés en 2007, le précédent record remonte à mardi (37,5 °C)



38,9 °C à l'aéroport de Rodez (record absolu de chaleur égalé depuis le début des relevés en 1972)



38,6 °C sur le Larzac près de Prévinquières (Cornus). Il s'agit là-aussi du Le record absolu de chaleur depuis le début des relevés en 2002. Le précédent record était de 37,5 °C le 13 août 2003.



37,6°C à Durenque et à Douach près de Canet de Salars (record absolu de chaleur depuis le début des relevés en 2007, précédent record : 36,6°C hier)



37°C à Arvieu



36°C à Salles-Curan



35°C à Lacaune



33,7°C à Alpuech



33°C à Brameloup

"De 13 °C à 14 °C supérieurs aux normes de saison"

"Ces températures sont 13 à 14 °C supérieures aux normes de saison ! Cet épisode de canicule est d'une intensité inédite pour une fin août sur le département et aussi la région", analyse Météo Sud-Aveyron.

Toutefois, mercredi soir, des orages locaux, et essentiellement, sur le Sud-Aveyron, de cette fin de journée "ont amené un peu d'air frais. Ils ont affecté actuellement le saint-affricain et le causse de Sauveterre jusqu'au Sévéragais avec des coups de tonnerre et des rafales de vent.

Demain, les températures devraient être un peu moins élevées, notamment sur l'Est Aveyron mais encore jusqu'à 38/39°C possible dans les vallées. Par contre, il fera encore très chaud sur l'Ouest Aveyron où les 40°C pourront à nouveau être atteint ou dépassé.