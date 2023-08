42 °C attendus : l'Aveyron en vigilance rouge canicule, les bons réflexes à adopter et un numéro vert activé

Dix-neuf départements sont placés en vigilance rouge canicule à compter de ce mercredi 23 août 2023. Parmi eux, dix sont situés en Occitanie dont l'Aveyron.

Pour la première fois, 10 départements de la région Occitanie sont placés par Météo France de façon simultanée en vigilance canicule rouge à compter de ce mercredi 23 août 2023, midi.

#canicule #vigilancerouge

Le département de l’Aveyron est placé en vigilance rouge dès demain midi.

Les températures devraient atteindre :

• 41 à 42°C dans l'ouest Aveyron

• 38 à 40°C ailleurs en Aveyron

• 36 à 38°C sur le relief aveyronnais (Lévézou, Aubrac) pic.twitter.com/atBPWd8JPF — Préfet de l'Aveyron (@Prefet12) August 22, 2023

"Face à un épisode de fortes chaleurs qui dure et s'accentue en ce début de semaine partout en Occitanie, tous les

acteurs de la santé et du secteur médico-social sont mobilisés", indique, par voie de communiqué de presse, l'ARS Occitanie.

A lire aussi : Canicule : 40 °C enregistré à Espalion, trois stations Météo France d'Aveyron battent un nouveau record de température

Ce mardi 22 août soir, Didier Jaffre, Directeur général de l’ARS, a réuni ce soir ses directions régionales et départementales pour faire le point à la fois sur la situation dans chaque département et sur les mesures mises en place à l'appui de chacune des préfectures.

"Tout le monde est concerné"

L’ARS Occitanie rappelle que tout le monde est concerné par les bons réflexes à renforcer en cette période de

températures élevées la nuit comme le jour : "restons collectivement vigilants et solidaires en adaptant nos

comportements et en veillant sur les plus vulnérables, notamment les personnes âgées ou malades, les enfants,

les femmes enceintes, les personnes qui travaillent en extérieur ou les sans-abri.

42 °C attendu sur l'Ouest Aveyron ce 23 août

Une masse d'air chaud sur la région Occitanie persiste depuis plusieurs jours. Dès ce mercredi 23 août 2023 midi, le département de l’Aveyron est donc placé en vigilance rouge. La chaleur devrait va s’intensifier sur l’ensemble du territoire avec des températures qui devraient atteindre :

• 41 à 42 °C sur l'ouest de l'Aveyron (notamment le Villefranchois)

• 38 à 40 °C ailleurs sur l'Aveyron

• 36 à 38°C sur le relief Aveyronnais (Lévézou, Aubrac)

A lire aussi : Dôme de chaleur, canicule, pic de chaleur... quelles sont les différences ?

Des températures entre 22 °C et 23 °C la nuit

Pour la fin de nuit de mardi à mercredi, les minimales sont en hausse et ne s'abaissent qu'autour de 22 à 23°C. Enfin, pour la fin de nuit de mercredi à jeudi, les minimales sont attendues entre 22 et 24° en plaine. Des orages pourraient baisser très localement les températures, ce mercredi, sur toute la bordure Est du département (Aubrac, causse noir, du Millavois jusqu'au bassin saint-affricain).

Du vent attendu jeudi

Par ailleurs, toujours selon la préfecture de l'Aveyron, à compter de ce jeudi 24 août, "un vent de Sud à Sud-Est devrait souffler à une vitesse d’environ 40 km/h ce qui contribuera à augmenter les risques d’incendies. La fin de la vigilance rouge, pour un risque de canicule extrême, est possiblement attendue ce 24 août en fin de journée".

A savoir Comme l'indique la préfecture de l'Aveyron, pour rappel, les températures prévues sont celles attendues en stations de référence (à 2 m de hauteur, sous abri ventilé et au-dessus d'une surface herbeuse) et qu’elles peuvent donc être nettement plus élevées au soleil et sur des surfaces bétonnées.

Ce qu'il faut faire

• Buvez de l’eau plusieurs fois par jour

• Continuez à manger normalement

• Limitez vos activités physiques et sportives

• Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit

• Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes

• Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).

• Si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements légers

• Essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour



• Si vous avez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez-leur visite. Accompagnez-les dans

un endroit frais

• En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin

• Si vous avez besoin d’aide, appelez votre mairie

• Pour prévenir les feux de végétation, n’utilisez pas de matériel susceptible de produire des étincelles et veillez à ne pas avoir de comportement pouvant favoriser les départs de feux (cigarette, barbecue, etc.)

• En cas de départ de feu, appelez immédiatement le 112 ou le 18 et mettez-vous à l’abri.

Un numéro gratuit activé

Le ministère de la Santé et de la Prévention rappelle l'activation de "canicule info service", le numéro vert 0 800 06 66 66, appel gratuit pour obtenir des conseils de protection pour vous et votre entourage.