Aveyron : les bons conseils des pharmaciens face à la canicule

L’Aveyron, comme 50 autres départements, est actuellement en vigilance orange alerte canicule, jusqu’à ce mercredi, annoncent les services de météorologie. Quels sont les conseils à suivre pour se prémunir de ces fortes chaleurs ? Réponse avec les pharmaciens ruthénois.

Le thermomètre, jour après jour, n’en finit pas de grimper. Et ça devrait encore durer jusqu’à au moins mercredi 23 août. Les maximales pourraient même atteindre les 40°C en ce début de semaine.

"Nous devons collectivement être extrêmement vigilants face à cet épisode de canicule, qui arrive plus tard cet été et qui s’annonce comme le plus chaud de la saison estivale. Les services du ministère, les Agences Régionales de Santé et l’ensemble des partenaires sont mobilisés pour faire face à la situation. La protection de nos aînés, des jeunes enfants, et plus largement des personnes handicapées ou isolées, est également au cœur de nos préoccupations et nous concerne tous", a déclaré Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.

Penser à bien s’hydrater

Alors, pour ces publics plus fragiles mais aussi, plus généralement, pour toute personne exposée aux fortes chaleurs, quelques consignes à suivre sont les bienvenues. Aurélie Barillac, de la pharmacie rue du Touat, à Rodez, conseille à ces personnes de "sortir le matin, bien sûr d’éviter le soleil en fermant les volets à la maison et en aérant la nuit et surtout de penser à s’hydrater. Pour ne pas oublier de boire, j’ai une petite astuce : c’est de disposer des verres d’eau sur la table de nuit, la table du salon, un peu partout pour toujours en avoir à portée de main !".

Même son de cloche pour Magali Fourcade-Titelelon, qui travaille à la pharmacie Lafayette. Elle ajoute qu’il faut "éviter les efforts physiques, penser à bien se nourrir même si la chaleur a tendance à couper l’appétit. Penser à se mouiller le corps. Pour ça, on vend des sprays d’eau thermale qui peuvent faire du bien en cas de fortes chaleurs. Pour les enfants en bas âge ou l’entourage de personnes fragiles, il ne faut pas oublier de prendre des nouvelles de ses proches régulièrement. Et si vous êtes seul, il faut prévenir la mairie qui s’occupera de prendre de vos nouvelles."

Attention sur la route

Ces règles s’appliquent à domicile ou en extérieur. Pour ce qui est de prendre la route, le gouvernement recommande d’éviter les transports pendant les plus chaudes heures et de faire des pauses plus fréquemment que d’habitude. Il est aussi conseillé de se garer à l’ombre pour refroidir l’habitacle et le moteur. Enfin, il ne faut jamais laisser un enfant seul dans une voiture.

Si vous êtes témoin d’un malaise, composez immédiatement le 15.