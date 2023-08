Canicule : la France suffoque, un nouvel épisode extrême de chaleur s'installe ces mardi et mercredi

Le gouvernement anticipe, comme Météo-France, un pic caniculaire à partir de ce mardi.

La France suffoque et plonge dans l’inconnu. Alors qu’un pic caniculaire est attendu ces mardi et mercredi dans le centre-est du pays, puis mercredi et jeudi dans le sud-ouest, "certains records absolus risquent à nouveau d’être battus, notamment ce mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 °C prévus, prévient Météo-France. La durée et l’intensité de cet épisode pourraient nécessiter une évolution de la vigilance vers une aggravation éventuelle à d’autres départements".

Quatre départements en vigilance rouge

L’Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et le Rhône ont, d’ores et déjà, été placés en vigilance rouge canicule, le plus haut niveau, à partir de ce mardi midi, avec des températures qui pourront atteindre jusqu’à 42 °C.

Un mercure avoisinant 40 °C est attendu, plus largement, dans le Sud-Ouest, le Midi et la vallée du Rhône, notamment.

"Renforcer l’attention envers ses proches"

"La persistance, la durée et l’intensité des températures nécessitent et obligent à élargir les mesures de protection des populations", a expliqué lundi le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, au micro de BFMTV.

"En vallée du Rhône ainsi que sur l’est du Massif central, la chaleur continue de s’intensifier, observe Météo-France. Les minimales ne descendent souvent pas en dessous de 20-22 °C, voire 23-25 °C localement, notamment en zones urbaines. Les maximales s’échelonnent entre 36 et 39 °C en général."

"C’est encore sur la Drôme et l’Ardèche que les niveaux de températures les plus sévères sont attendus avec fréquemment plus de 40-42 °C pour les maximales" précise l’agence.

L’Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et le Rhône ont, d’ores et déjà, été placés en vigilance rouge canicule. Météo France

Le pire est sans doute à venir

Pour ce nouvel épisode extrême, "le plus chaud de l’été 2023", Météo France, a également classé 49 départements en vigilance orange et 13 en vigilance jaune. Seuls le nord et le nord-ouest du pays semblent épargnés.

Mais, ailleurs, des températures "déjà très élevées avec souvent plus de 35 °C, et jusqu’à 41 °C en vallée du Rhône" ont été relevées lundi après-midi. Et le pire est sans doute à venir. "On pourrait atteindre des niveaux de température jamais mesurés en France, donc on est très préoccupé […] Ce qui compte, c’est la durée de cet épisode puisqu’on n’aura une baisse des températures qu’à partir de jeudi ou vendredi", a souligné, lundi, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, cité par le quotidien Le Monde.

"On est au début d’un épisode, mais on ne peut pas dire qu’il a un impact sur la santé. On ne peut pas dire qu’il a un impact aux urgences", a-t-il toutefois nuancé.

"On est préparés à ce type d’événements. Dans les quatre départements en question, les préfets ont déclenché des cellules de crise pour prendre les mesures nécessaires […], mais tout ceci n’empêche pas de vivre. Le message général, c’est : “On renforce la prévention et l’attention envers ses proches, ses voisins.” […] On doit s’habituer à vivre avec ces chaleurs anormalement fortes", a-t-il poursuivi.

Agriculture en souffrance

Quitte à adapter son quotidien. Agriculture en souffrance, tourisme impacté, industrie repensée, risque incendies… les conséquences sont multiples. Alors que des centrales nucléaires sont sous surveillance, le groupe EDF a préféré mettre hors ligne son réacteur Golfech 2 (1,3 GW), près de Toulouse (Haute-Garonne), invoquant des raisons environnementales liées à la canicule. Les préfets pourraient décider, eux, du report de certains événements.

Depuis la mise en place de ce système en 2004, Météo-France a recensé cinq épisodes de vigilance rouge canicule, tous regroupés entre juin 2019 et juillet 2022. Mais cette alerte rouge est la plus tardive jamais enregistrée dans une année.

La faute à un "puissant dôme de chaleur"

La faute à un "puissant dôme de chaleur" qui s’est installé depuis le 18 août sur l’Europe de l’Ouest, explique Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste, sur le réseau social X (anciennement Twitter).

"Les hautes pressions bloquent la chaleur", en la maintenant dans l’atmosphère, complète Météo-France. Le réchauffement climatique augmente, lui, la probabilité de connaître des températures élevées aussi tardivement.

Incendies : risques élevés dans sept départements Cet épisode de chaleur, le plus intense de l’été, accroît aussi le risque d’incendie. Météo-France a classé ce mardi sept départements en risque élevé (orange) ce mardi 22 août dans sa météo des forêts : l’Hérault, le Gard, la Haute-Corse, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et la Drôme. "Dans un objectif de prévention des feux et pour que chacun adapte ses comportements en fonction du danger prévisible, la Météo des forêts indique un niveau de danger de feux de forêts établi à partir des prévisions météorologiques et l’état de sécheresse de la végétation", explique Météo France.