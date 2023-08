CARTE. Canicule en France : la vigilance rouge étendue à 19 départements, la quasi totalité de l'Occitanie en alerte

La quasi totalité de l'Occitanie va basculer en vigilance rouge canicule à partir de ce mercredi 23 août, 12 h. Tous les départements sauf l'Ariège, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales sont concernés. Parmi eux, l'Aveyron.

Un épisode de canicule "intense et durable" touche la France, avec une cinquantaine de départements en vigilance orange et quatre en rouge ce mardi 21 août



Durant la nuit et le matin, il fait déjà très chaud



La vigilance rouge qui vise ce mardi 21 août 4 départements (Drôme, Ardèche, Haute-Loire et Rhône) devrait s'étendre à 19 départements à partir de 16 h lors du prochain bulletin météo



Une vague de chaleur durable et intense s'est installée sur la France. Elle commence à prendre un caractère exceptionnel. En vallée du Rhône, ainsi que sur l'Est du Massif Central, la chaleur continue de s'intensifier, on attend jusqu'à 40 à 42°C ce mardi 22 août.

Des températures élevées et des records

Pour les mesures les plus significatives, lundi 21, les températures ont grimpé jusqu'à 41 °C à Carcassonne, 40 °C à Espalion, Orange, Valence et Albi, 39 °C à Toulouse, Grenoble et Aix en Provence, 38°C à Lyon, Agen et Perpignan, 37 °C à Angoulême, Béziers et Annecy, 36 °C à Bordeaux et Mulhouse.

\ud83d\udd34Records mensuels (parfois égalés) :



\ud83d\udd3bST-LAURENT DU PAPE (Ardèche, 112m, ouverte en 1950) : 41.9°C (précédent record 41°C le 13/08/2003)



\ud83d\udd3bLE VIGAN (Gard, 222m, 1965) : 41°C (40.6°C le 01/08/2020)



\ud83d\udd3bTIRANGES (Haute-Loire, 603m, 1983) : 40.4°C (39.9°C le 04/08/2022)



Ce mardi matin, à 5 h, on relevait déjà 29 °C à Nice et Hyères, 26 °C à Marseille et Sète, 25 °C à Toulouse et Montauban,

24 °C à Cognac et Mâcon, 23°C à Lyon et Clermont-Ferrand.

La vigilance rouge étendue à 19 départements

Dans son bulletin réactualisé, à 16 h, Météo France étend la vigilance rouge canicule à 19 départements à compter de ce 23 août, 12 h. Quinze nouveaux départements rejoingnent ainsi la Drôme, l'Ardèche, le Rhône et la Haute-Loire.

Quinze nouveaux départements passent en alerte rouge canicule mercredi 23 août. Document - Météo France

L'Ain

la Loire

L'Isère

L'Aveyron

La Lozère

Le Gard

Le Vaucluse

L'Hérault

Le Tarn

Le Tarn-et-Garonne

L'Aude

Le Lot

Le Lot-et-Garonne

La Haute-Garonne

Le Gers

Le Rhône

La Haute-Loire

L'Ardèche

La Drôme

37 départements en orange

Parmi les départements en vigilance orange canicule, plusieurs sont situés en Occitanie.

Neuf départements en vigilance jaune orages

Cinq départements d'Occitanie sur neuf sont par ailleurs placés en vigilance jaune orages entre 12 h et 15 h ce mercredi 23 août.

L'Ariège

Les Hautes-Pyrénées

Les Pyrénées-Orientales

La Haute-Garonne

La Lozère

Le Cantal

Le Puy-de-Dôme

La Haute-Loire

L'Ardèche

Neuf départements dont cinq en Occitanie sont aussi en vigilance jaune orages. Document - Météo France

A quoi s'attendre de mercredi à vendredi ?

Le pic caniculaire est attendu entre mardi et jeudi selon les régions. "Certains records absolus risquent à nouveau d'être battus au cours de cette période, notamment vers la vallée du Rhône et le midi toulousain, avec 40 à 42 degrés prévus", prévient Météo France.