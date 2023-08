"On est très préoccupés" : vers un passage en vigilance rouge canicule en France écrasée par la chaleur, les températures s'affolent

La canicule continue d'écraser la France, 50 départements sont placés en vigilance orange ce lundi 21 août. "On pourrait atteindre des niveaux de températures jamais mesurés en France, donc on est très préoccupés", alerte le ministre de la Santé.

Ce qu'il faut savoir 50 départements dont l'Aveyron sont placés en vigilance canicule orange ce lundi 21 août 2023



Des records de température ont été battus en Occitanie avec plus de 40 °C



Plusieurs départements de la vallée du Rhône pourraient basculer en rouge à partir de 16 h

L'épisode caniculaire se poursuit en Aveyron et dans tout le Sud de la France. L'Hexagone attaque une nouvelle semaine sous une canicule "intense et durable" avec 50 départements placés en vigilance orange par Météo-France, nouvel épisode d'un coup de chaud "tardif" et généralisé.

"Intense et durable"

Les températures vont globalement s'envoler ce lundi 20 août, entre 33 et 37 degrés, de 37 à 40 degrés sur l'Occitanie et de Rhône-Alpes à la Provence et au Var.

Il fera localement 41°C à l'ombre, notamment entre la Drôme, l'Ardèche, le nord du Gard et du Vaucluse. Il est possible que la vigilance soit portée au rouge, le niveau maximal, surtout dans la Drôme et l'Ardèche, voire le Vaucluse et le Gard, sur la carte de ce lundi, 16 h, avertit Météo France.

Les températures minimales et maximales ont continué à augmenter, notamment en Occitanie, depuis dimanche, et les fortes chaleurs devraient persister au moins jusqu’au milieu de la semaine.

On dépasse la barre des 40°C et même des 41°C. Ce n'est que la première journée d'une période de 5 jours de #canicule #canicule2023



"Une forte probabilité" d'alerte rouge

Plusieurs records de température sont tombés. Ce lundi 21 août 2023, Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, invité de BFMTV/RMC a évoqué une "forte probabilité" qu'une alerte rouge canicule soit déclenchée mardi 22 août dans plusieurs départements de la vallée du Rhône.

"Les organismes mis à l'épreuve"

"On pourrait atteindre des niveaux de températures jamais mesurés en France, donc on est très préoccupés", prévient Aurélien Rousseau.

"Ce qui compte le plus est la durée de cet épisode car on n'aura une baisse des températures qu'à partir de jeudi ou vendredi. Ce sont les organismes humains qui sont mis à l'épreuve", a-t-il ajouté. "Le ministre de la Santé a ajouté que les préfets pourraient ainsi décider du report de certains événements".

Reconnaître les symptômes

La préfecture de l'Aveyron, placé en vigilance orange canicule, appelle à la plus grande prudence.

• Chacun d'entre nous est concerné, même les sujets en bonne santé

• Le danger est plus grand pour les personnes âgées, les personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes sous traitement médicamenteux régulier, et les personnes isolées. Les enfants doivent faire l’objet d’une attention particulière.

• Les sportifs et les personnes travaillant à l’extérieur sont particulièrement à risque de déshydratation et de coup de chaleur.

• Les symptômes d'un coup de chaleur peuvent être une fièvre supérieure à 40 °C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif

intense, une confusion, voire des convulsions et une perte de connaissance.

Les bons réflexes à adopter

En cette période de canicule, il est conseillé de :

• Boire de l'eau plusieurs fois par jour

• Continuer à manger normalement

• S’hydrater le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes

• Éviter de sortir aux heures les plus chaudes (11 h-21 h), et porter un chapeau et des vêtements légers en extérieur

• Essayer de se rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour

• Limiter les activités physiques et sportives

• Pendant la journée, fermer volets, rideaux et fenêtres. Aérer la nuit