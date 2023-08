CARTE ANIMÉE. Aveyron, Occitanie, Bassin méditerranéen, vallée du Rhône : les départements où la canicule va sévir le plus jusqu'à jeudi

L'épisode de chaleur va sévir jusqu'à jeudi, surtout sur le sud de la France, et globalement sur les mêmes territoires.

Basse vallée du Rhône, mais aussi départements du littoral méditerranéen, de Perpignan à Nice, et ainsi que tous les départements de l'Occitanie, plus quelques départements du Massif central comme la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme ou (en partie) la Corrèze : voilà où va sévir le plus, jusqu'au mercredi 23 août inclus, l'épisode de canicule en France, selon le site de prévisions météo sur la France, la Suisse et la Belgique Météo Express.

Très chaud durant 3 jours sur quasiment toute l'Occitanie

Cette zone où la chaleur sera le plus intense fluctuera suivant les jours, mais affectera globalement les mêmes départements. En Occitanie, ce sont le Tarn, l'Aude, l'Hérault, le Gard, la Lozère et l'Aveyron (sauf l'Aubrac) qui resteront dans cette zone rouge canicule du lundi 21 au mercredi 23 août inclus. Trois jours de chaleurs intenses donc où les températures maximales atteindront quotidiennement les 37 à 40°C, voire plus.