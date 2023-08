Canicule : 40 °C à Espalion, l'Aveyron placé en orange, trois stations Météo France battent leur record de température

Le mercure continue de grimper. Ce dimanche 20 août, des records de température ont été enregistrés en Aveyron.

"Un dimanche dans la fournaise", c'est ainsi que résume l'épisode de fortes chaleurs Météo Sud-Aveyron.

40 °C relevé à Espalion et sur les hauteurs de Montlaur

En effet, la chaleur s'est accentuée depuis ce dimanche 20 août 2023 sur le département avec 40 °C relevé, sous abri, à Espalion et près de 40°C dans le Rougier de Camarès (39,6 °C sur les hauteurs de Montlaur).

\ud83d\udd36 50 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/pO5MbfN82S — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 21, 2023

Voici où il a fait le plus chaud en Aveyron ce dimanche 20 août 2023.

39,5 °C à Saint-Affrique

39,4°C à Villefranche-de-Rouergue

39 °C à Villecomtal

Près de 39 °C à Millau

38,7 °C à Firmi et à Entraygues-sur-Truyère

38,6°C à Saint-Geniez-d'Olt

38 °C à Coupiac

37°C à Pradinas

36°C à l'aéroport de Rodez et sur le Larzac

35°C à Arvieu

34,5°C sur le Lévézou

33°C à Lacaune

31,8°C à Alpuech

31°C à Brameloup

30°C au col de Bonnecombe sur l'Aubrac

Les records de température enregistrés

Toujours selon Météo Sud-Aveyron, "trois stations de Météo France ont battus leur record absolu de chaleur en Aveyron depuis leur mise en service en 2007" :

Pressouyres , sur les hauteurs de Brusque à 858 m d'altitude avec 37,5 °C (précédent record 36 °C le 22 juillet 2019)



, sur les hauteurs de Brusque à 858 m d'altitude avec 37,5 °C (précédent record 36 °C le 22 juillet 2019) La Borie de Saint-Méen (Peux et Couffouleux) à 830 m d'altitude avec 36,9 °C (précédent record 36,3 °C le 12 août 2022)



(Peux et Couffouleux) à 830 m d'altitude avec 36,9 °C (précédent record 36,3 °C le 12 août 2022) Douach, près de Canet-de-Salars à 860 m d'altitude avec 35,7 °C (précédent record 35 °C le 9 août 2020)

"Ces records risquent à nouveai d'être battus d'ici mercredi", prévient d'ores et déjà les météorologistes.

Chute des températures pour la fin de semaine

Le week-end prochain, cela se confirme, sera très nettement plus frais avec des températures bien inférieures aux normes de saison.

Le Mont-Aigoual proche de battre son record de chaleur depuis plus de 120 ans. Ce dimanche 20 août, 28,3 °C ont été enregistrés au Mont-Aigoual à seulement 0,5 °C du record mensuel de 2003 (record de chaleur de plus de 120 ans qui pourrait être battu ce lundi 21 ou mardi 22 août 2023.

39,6 °C à Albi et plus de 40 °C dans l'arrière pays héraultais et gardois !