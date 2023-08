CARTES. Des nuits tropicales jusqu'à 30°C : 49 départements en vigilance orange canicule ce dimanche

Les thermomètres vont continuer de chauffer ce dimanche 20 août et au moins jusqu'à mardi, et ce de jour comme de nuit. On explique.



Adieu les orages : c'est bien la canicule qui a gagné la bataille pour ces jours prochains, avec 49 départements français placés en vigilance orange canicule et 13 autres en vigilance jaune pour toute la journée de ce dimanche 20 août, une situation qui va perdurer au moins jusqu'au mardi 22 août. Trois jours où le thermomètre va localement atteindre voire dépasser les 40°C, notamment sur la basse vallée du Rhône ou encore dans le Gard, du côté d'Alès, selon Météo France. 49 départements en vigilance orange. Repro Centre Presse - Météo France Très chaudes nuits Trois jours, mais également trois nuits où les températures minimales en France seront comprises entre 20 et 23°C, soit suffisantes pour parler de "nuits tropicales" sur quasiment tout le pays. Des minimales en hausse, mais des températures nocturnes maximales sur certaines régions qui dépasseront largement celles qui sont prévues en journée sur les régions les plus "fraîches" de France, pointes de Bretagne et du Cotentin en tête. Déjà élevées dans la nuit de samedi à dimanche (25°C à Lyon et Toulouse, 26°C à Nice), elles vont encore grimper de 3 à 4°C dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 août : 26°C à Lyon et Montélimar, 27°C à Toulouse, 28°C à Perpignan, et jusqu'à 30°C à Nice ! Jusqu'à 30°C la nuit dans le pays niçois. Repro Centre Presse - Météo France Il fera 21°C à Paris, 23°C à Strasbours, 24°C à Bourges, Rodez, Limoges ou Bordeaux, 25°C à Marseille... Il n'y aura guère que la Bretagne, la Normadie et le nord de la France qui échapperont à ces nuits tropicales, qui devraient encore gagner au moins 1°C par endroits dans la nuit de lundi à mardi. Très chaudes nuits vraiment...