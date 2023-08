Canicule : voici les gestes à adopter en voiture pour lutter contre les fortes chaleurs

Marqué par la canicule, avec de fortes chaleurs qui rendent la vie dure aux automobilistes, ce troisième week-end du mois d’août sera compliqué sur les routes. Voici les bons gestes à adopter en voiture pour éviter le coup de chaud.

Depuis plusieurs jours, une véritable vague de chaleur s’abat sur la France : ce samedi 19 août, 28 départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo France, avec des températures élevées qui devraient dépasser les 40°C par endroits.

Voici quelques gestes à adopter en voiture pour éviter le coup de chaud ce week-end sur la route, qui s'annonce chargé.

Ne pas abuser de la climatisation

Lorsqu’il fait chaud, on pense forcément à activer sa climatisation : s’il est tentant de régler une température très froide pour se rafraîchir, il vaut mieux éviter d’avoir une trop grosse différence de température entre l’intérieur de votre habitacle et l’extérieur.

En effet, le corps a besoin de s’habituer aux changements de température, et le choc risque d’être brutal si vous sortez de votre voiture dont l’atmosphère est trop froide. Il est alors recommandé de ne pas dépasser une différence de 5°C entre la température de votre climatisation et l’extérieur de la voiture.

Préparer un pare-soleil "chaussette"

En plus du classique pare-soleil de stationnement en aluminium à fixer sur le pare-brise lorsque la voiture est à l’arrêt, les pare-soleil pour vitres arrière sont particulièrement utiles si vous avez des passagers. Pensez aux pare-soleil de type "chaussette" qui s’enfilent par le haut de la portière, permettant de protéger les vitres à l’intérieur et à l’extérieur. Un avantage important si vous ne possédez pas de climatisation car vous pourrez ouvrir la fenêtre sans être gêné par le soleil.

Se stationner à l’ombre et protéger sa voiture

En cas de forte chaleur, il est également important de protéger son véhicule du chaud : garez votre véhicule à l’ombre si c’est possible, et positionnez un pare-soleil sur votre pare-brise afin de limiter la montée en température de l’habitacle. Lorsque vous repartez, ne réglez pas la climatisation à une température trop froide, afin d’éviter le choc thermique qui pourrait fissurer votre pare-brise.

Ne pas laisser les vitres entre-ouvertes à l'arrêt

Si certains automobilistes peu soucieux ont tendance à laisser les fenêtres de leur voiture entrouvertes lorsqu’elle est garée en plein soleil, sachez que c’est une mauvaise idée : en effet, une ouverture des vitres aussi étroite ne suffira pas pour aérer votre véhicule, mais aura pour effet d’attirer l’attention des voleurs et donc d’augmenter le risque d’effractions.

Faire des pauses régulières

Lorsque vous faites un long trajet par temps de canicule, comme ce sera sûrement le cas lors de votre départ en vacances cette semaine, ne négligez pas la pause sur la route. L’occasion de prendre l’air, de se dégourdir les jambes et de faire une pause-repas : bien sûr, ne laissez personne à bord d’un véhicule stationné en plein soleil, et notamment les animaux.

S'hydrater le plus possible

Hydratez-vous le plus souvent possible, pour éviter le mal de tête ou la baisse de vigilance engendrés par la déshydratation. Faites particulièrement attention à vos enfants, et notamment les nourrissons : faites les boire fréquemment, et n’hésitez pas à utiliser un brumisateur pour leur apporter davantage de fraîcheur l’été.