Trafic : un troisième week-end d'août encore chargé sur les routes, voici les axes à éviter dès ce vendredi

Le troisième week-end d'août 2023 sera chargé sur les routes du pays. Les premières perturbations seront recensées dès ce vendredi.

Le week-end prolongé du 15 août a été particulièrement chargé sur les routes de France. Mais dès ce vendredi 18 ainsi que samedi et dimanche, des perturbations sont à prévoir sur plusieurs axes du pays. Voici les recommandations.

Vendredi 18 août

Pour ce vendredi, Bison Futé voit vert dans toute la France, dans le sens des départs. À l’inverse, au rayon des retours, tout le pays vire à l'orange, excepté le quart sud-est qui, lui, est classé rouge. Cela indique que la circulation y sera très difficile. "Des retours seront enregistrés sur les autoroutes A6 et A10 entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée", prévoit notamment Bison Futé. Voici ses conseils :

quittez ou traversez l’Ile-de-France avant 14h ;

évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 23h ;

évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 17h à 20h ;

évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 14h à 17h ;

accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic très soutenu de 12h à 21h.

Le trafic dans le sens des retours sera compliqué, ce vendredi 18 août 2023. Bison Futé - Capture d'écran

Samedi 19 août

Concernant samedi, Bison Futé voit orange sur toute la France dans le sens départs. La circulation sera difficile "en particulier sur les autoroutes A7, A9 et A61", est-il écrit. Sur le plan des retours, ce sera rouge avec comme axes "les plus impactés : les autoroutes A7, A9 et A10 ainsi que la nationale N165". Voici les conseils de Bison Futé :

Dans le sens des départs :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h ;

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 12h à 18h ;

évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 11h à 14h ;

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 13h à 15h.

Dans le sens des retours :

rejoignez ou traversez l’Ile-de-France avant 14h ;

évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 15h à 20h ;

évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 11h à 17h, et entre Montpellier et Orange, de 11h à 18h ;

évitez l’autoroute A10, à hauteur de Bordeaux, de 16h à 18h ;

évitez la N165, entre Quimper et Nantes, de 11h à 13h ;

accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic très soutenu de 12h à 22h.

La journée de samedi sera la plus chargée sur les routes. Bison Futé - Capture d'écran

Dimanche 20 août

Enfin, pour la journée de dimanche, la France est peinte en vert dans le sens des départs. En revanche, au niveau des retours, le pays vire à l'orange, et même au rouge dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Le trafic sera dense dès le début de l’après-midi en direction de l’Île-de-France", prévient Bison Futé, qui ajoute "Les autoroutes A7, A9, A10 devraient connaître des difficultés très importantes dès le début d’après-midi.". Voici ses conseils :

rejoignez ou traversez l’Ile-de-France avant 12h ;

évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 21h ;

évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 12h à 15h ;

accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205), trafic très soutenu de 12h à 21h.