Canicule : le thermomètre devrait être à son maximum dans l'Aveyron jusqu'à la fin de la semaine

Jusqu’à la fin de semaine, le thermomètre devrait être à son maximum sur le territoire. De Saint-Affrique à Espalion, en passant par Rodez, les municipalités s’organisent.

Des rues quasi désertes, des volets fermés sur chaque façade, des restaurants davantage remplis à l’intérieur qu’à l’extérieur à l’heure du déjeuner… et des messages de vigilance qui tombent toutes les heures, ou presque ! Comme de nombreux départements, l’Aveyron fait face ces jours-ci à la plus grande vague de chaleur de l’année. Et tout le monde cherche comme il peut à fuir la fournaise pour se rafraîchir ou bien à se jeter à l’eau - les lacs étaient une nouvelle fois bondés, hier. Mais rassurez-vous, si le département s’affiche encore en vigilance orange, cela ne devrait pas durer. En fin de semaine, la pluie et les orages viendront rafraîchir tout le territoire et dans certains endroits de l’Hexagone, les températures pourraient chuter d’une quinzaine de degrés.

"En Aveyron, on sait faire : cela ne sert à rien de s’affoler"

En attendant, dans le département, chacun s’organise. Et prend ses dispositions. Plusieurs rendez-vous de l’été, comme des balades et randonnées, ont été annulés. Des stages sportifs également. À Saint-Affrique, où le thermomètre a aisément dépassé les 35°C, la municipalité a décidé de rendre gratuite l’entrée à sa piscine. Et comme on peut s’en douter, elle fait le plein. À Espalion, où l’on est habitué à tutoyer des sommets de chaleur lors des épisodes caniculaires, la piscine municipale bat également des records de fréquentation. Les plus jeunes n’hésitent pas non plus à se jeter dans le Lot, ou dans La Boralde…"On a connu pire que cela. Là, ça va durer trois, quatre jours. J’ai souvenir de canicule qui avait duré plus de 20 jours !", tempère le maire, Éric Picard. Pour ce dernier, "en Aveyron, dans nos villages, on sait faire : cela ne sert à rien de s’affoler en regardant la télévision toute la journée. Les gens ici savent prendre leurs précautions. Ils ont du bon sens, on n’a pas besoin d’entendre 10 fois qu’il faut boire ou se protéger. Et s’il y a une mamie qui promène son chien en plein soleil à 15 heures, nous, élus, on saura lui dire que ce n’est pas raisonnable. Mais cela n’arrive pas".

29 Le chiffre ne peut qu’alarmer sur le réchauffement climatique. Selon Météo France, la France a connu 29 vagues de chaleur similaires à l’actuelle depuis 2000. Contre 17 seulement entre 1947 et 2000.





Comme pour tous les édiles du département, la principale crainte réside chez les populations les plus fragiles. Les plus âgées notamment et surtout isolées. À Espalion, il est possible d’appeler la mairie en cas de souci.

À Rodez, on prend les devants. Les agents du centre communal d’action sociale (CCAS) ont, comme à chaque épisode de canicule, la consigne d’appeler plusieurs personnes dites fragiles et seules. "C’est histoire de voir que tout se passe bien pour eux. Et si ce n’est pas le cas, on n’hésite pas à se déplacer, ni même à prévenir les secours", confie un employé. Aujourd’hui, 37°C sont attendus dans la préfecture. Le thermomètre grimpera encore plus à Espalion ou dans le Sud-Aveyron, où l’on pourrait dépasser les 40°C… Et les nuits promettent d’être difficiles. À Millau, ces dernières soirées, le mercure peinait à descendre sous les trente, même après 22 heures.