Quatre départements en vigilance rouge au cœur de l'épisode de canicule ce mardi, des risques d'orages

Comme attendu depuis 24 heures, la vigilance rouge va s'appliquer à quatre départements français à partir de ce mardi 22 août midi.



Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu avait annoncé la couleur ce lundi 21 août en début d'après-midi : des départements français, quatre selon son entourage, allaient être placés en vigilance rouge canicule dès 16 heures par Météo France, ""compte tenu de la persistance de la vague de chaleur et des températures".

Météo France a donc placé ces quatre départements,

le Rhône,

la Drôme,

l'Ardèche,

la Haute-Loire,

en vigilance rouge ce lundi à 16 heures. 49 départements sont par ailleurs en vigilance orange, avec 3 nouveau départements : la Vienne, les Deux-Sèvres et la Vendée. Et 13 départements sont en vigilance jaune.

Quatre départements en vigilance rouge à partir de ce mardi 22 août midi. Repro Centre Presse - Météo France

La Drôme et l'Ardèche connaissent et connaîtront les pics de chaleur les plus sévères avec des maximales fréquentes de 40 à 42°C. Les 40°C seront également atteints sur le Midi toulousain.

En Occitanie, le pic de chaleur pour mercredi et jeudi

Si le pic caniculaire est attendu ces mardi 22 et mercredi 23 août sur le centre-est du pays, c'est mercredi et jeudi qu'il fera le plus chaud sur le Sud-ouestdu pays et l'Occitanie.

Des risques d'orages au coeur de la chaleur

Mais cette journée de mardi pourrait également enregistrer l'apparition d'orages de chaleur. Trois départements ont d'ailleurs également été placés en vigilance jaune pour ces orages :

Cantal

Haute-Loire

Ardèche.

Trois départements également en vigilance jaune pour les orages. Capture d'écran - Météo France

Cette vigilance sera effective ce mardi 22 août entre 16 heures et 20 heures. D'autres départements pourraient également être touchés par des pluies éparses et/ou des orages, selon Météo France et Météo Express :

la Lozère

le Nord-Aveyron (Aubrac)

les départements pyrénéens

l'extrême est des Alpes-Maritimes, Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes

Mais le risque d'orage sera faible et ces averses rares.

