CARTES. Jusqu'à 42°C en France et en Occitanie, 50 départements en vigilance orange canicule, le rouge est imminent

Le thermomètre a affiché 40°C et plus dans certains départements ce dimanche 20 août, et pourrait encore grimper ce lundi 21, mais aussi mardi 22 et mercredi 23 août.

En plein coeur de l'épisode de canicule. Ce dimanche 20 août, Météo France a relevé 41,3°C à Cadenet (Vaucluse), 40,8°C à Nîmes-Courbessac (Gard), 41°C à Trets (Bouches-du-Rhône), 41,3°C à Moulès-et-Baucels (Hérault), 41°C à Saint-Laurent-du-Pape (Ardèche) et 41,1°C à Durban-Corbières (Aude). Avec des températures maximales moyennes comprises entre 35°C et 39°C, l'ensemble des 49 départements placés en vigilance orange pour ce dimanche 20 août connaissent bien leur épisode de canicule, en Occitanie notamment. A partir de ce lundi, un 50e département passe en vigilance orange, la Charente-Maritime. 18 autres départements, dont Paris, sont eux en vigilance jaune. Des départements pourraient passer en vigilance rouge dès ce lundi en journée. Repro Centre Presse - Météo France Vigilance rouge à venir, des records vont encore tomber Pour ce lundi 21 août, quatre départements au moins sont susceptibles de passer en vigilance rouge canicule dans le courant de la journée, selon Météo France : la Drôme, l'Ardèche, et à un degré moindre le Vaucluse et le Gard. Des records de chaleur risquent de tomber à la châine dès ce lundi, avec des températures attendues allant jusqu'à 42°C dans la basse vallée du Rhône, alors que le pic de chaleur ne sera atteint que pour la journée de mercredi. Mais dès ce dimanche, des records sont tombés dans une vingtaine de stations météo du sud de la France, dont à Rosans dans les Hautes-Alpes (39,8°C), Castanet-le-Haut dans l'Hérault (38,1°C) ou encore Brusque en Aveyron (36,5°C). A 15h près de 20 stations du Sud-Est battent leurs #records mensuels (un 20 aout). #Canicule

A noter : un record absolu à la station de #Rosans (05) avec 39.8°C battant les 39.7°C de l'historique 28 juin 2019 dans le Sud-Est (station ouverte depuis 1986) pic.twitter.com/AUr4khb2fR — Meteociel (@meteociel) August 20, 2023 ? Ce lundi sera dominé par le soleil avec la poursuite de la canicule. \u27a1 https://t.co/3SZnwKD8sF pic.twitter.com/zthl7OBNdE — Météo Express (@MeteoExpress) August 20, 2023