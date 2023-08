CARTES. Canicule : 19 départements en alerte rouge ce jeudi, jusqu'à 43° au sud ce jeudi, 73 départements en vigilance orages

Ce jeudi 23 août, l'Hexagone va continuer à suffoquer. Particulièrement la moitié du sud du pays, 19 départements du centre-est au sud-ouest sont en alerte rouge pour la canicule.



La canicule persiste ce jeudi 23 août sur les deux tiers sud du pays, et jusqu'en Alsace avec des températures maximales qui atteidront des valeurs extrêmes pour cette période de l'année.

Les 19 départements en vigilance rouge ce jeudi-après-midi. Capture décran - Météo France

Les 73 départements placés en vigilance orages ce jeudi après-midi. Capture d'écran - Météo France

Comme pour la journée de ce mercredi 22 août, 19 départements restent placés en vigilance rouge canicule par Météo France, dont dix d'Occitanie, à l'exception de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège qui restent au niveau de l'alerte orange.

Les prévisions ce jeudi après-midi en Occitanie. Capture d'écran - Météo France.

Concernant les risque d'orages, six départements de la région Occitanie sont placés en vigilance jaune : Aveyron, Lozère, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Ariège et Lozère.

Au niveau national, il s'agira en effet de la dernière journée de forte chaleur. Les températures pourront atteindre localement 42 à 44°C sous abri dans l'intérieur des terres du Sud-Ouest mais y compris dans l'agglomération lyonnaise et ses alentours.

Les prévisions de températures pour la journée de ce jeudi 23 août. Capture d'écran - Météo France

Des records absolus pour un mois d'août pourraient être battus, comme à Limoges par exemple où il pourrait faire 38°C.

En Aveyron, les températures s'étaleront ce jeudi après-midi de 21° à Campagnac jusqu'à 40° à Villefranche-de-Rouergue.

Arrivée d'orages au nord de la Loire

Les orages vont s'inviter jeudi après-midi Capture d'écran - Météo France

Parallèlement, des orages vont se former en fin d'après-midi et nuit prochaine au nord de la Loire, balayant les régions allant de la Bretagne, Normandie et Ile-de-France. Ils s'annoncent localement forts avec des risques de grosse grêle et de fortes rafales de vent. Cette dégradation commence à présager la fin de la canicule.

En effet à compter de vendredi, une nette dégringolade des températures s'effectuera suite à l'arrivée d'un air plus frais mettant ainsi fin à cet épisode de canicule relativement tardif.

En l'espace de 24h, c'est une dizaine de degrés qui sera perdu par endroits et cette baisse se poursuivra au cours du week-end.