Piscine, jardin public, cathédrale : comment passer le cap du rouge canicule à Rodez ?

Le département de l'Aveyron ainsi que dix-huit autres départements sont placés en vigilance rouge canicule au moins pour toute la journée de ce mercredi 23 août, à partir de midi.

La chaleur tout comme la fatigue qu’elle génère monte donc d’un cran, avec cette journée classée rouge en Aveyron comme dans dix-neuf autres départements en France.

On peut ainsi redouter quelques heures difficiles, notamment dans l’après-midi, où l’ombre se fait plus rare et le soleil plus brûlant. Il y a cependant quelques possibilités de passer ce coup de chaud dans la ville sans trop souffrir.

Un petit tour à la cathédrale…

Si lundi, il n’y avait pas un chat dans la cathédrale, mardi, nombre sont ceux qui ont poussé les portes de Notre-Dame et ont pris le temps d’y flâner. Voire de s’octroyer une petite visite gratuite avec les amis de la cathédrale. Et pour cause : dance ce vaisseau de pierre, la fraîcheur n’a pas encore été emportée par la chaleur. "D’ailleurs, dès que l’on en sort, on a l’impression d’entrer dans un four", sourit Victor.

… et à la médiathèque

La sensation peut être la même quand on sort de la médiathèque, où les Ruthénois n’hésitent pas à rallonger leur pause lecture en restant bien au frais !

Du monde à Aquavallon

Dans un autre registre, mais il y a un autre lieu qui fut très prisé hier : c’est Aquavallon. En milieu d’après-midi, de nombreux parents avec leurs enfants, mais aussi des personnes âgées ou des ados ont afflué vers la piscine de l’agglomération pour profiter d’une baignade salvatrice à l’heure du goûter.

Naturellement, aller au cinéma CGR pour passer l’après-midi sans écran total mais devant un grand écran peut faire l’affaire.

Le jardin public

Mais s’il n’est pas forcément possible pour tout le monde de se payer ces accès-là, il demeure possible de passer un bout d’après-midi dehors en évitant la surchauffe.

Par exemple, sous les arbres du jardin public. Cet îlot à l’herbe jaunissante et à l’espace de jeux pour enfant déserté, est un havre de sieste pour quelques passants. La différence de température entre les parties ombragées et celles complètement exposées est d’ailleurs assez saisissante pour comprendre les bienfaits de la végétalisation ! Autre avantage, sa petite fontaine qui peut être très précieuse !

Sur les bords de l’Aveyron

Au bord de l’Aveyron, à Layoule, vous pouvez faire comme ces quelques Ruthénois qui y ont amené leur siège et une bouteille d’eau pour passer l’après-midi sous les chênes ou les marronniers. Dommage toutefois que l’ancien camping et ses nombreuses aires ombragées ne profitent encore à personne…

Traînailler au bord de l’Aveyron vers les jardins ouvriers de Labardie peut également en faire souffler plus d’un !

Ne pas oublier le haras

Aller du côté du haras, qui a véritablement surchauffé durant le festivada peut-être une bonne idée. Même si hier il n’y avait pas grand monde, cet espace appartenant à la ville offre également de nombreux espaces ombragés pouvant également permettre de passer l’après-midi, même si Rodez plage a fait ses bagages. Sans toutefois oublier d’amener avec soi sa bouteille d’eau !