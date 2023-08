Canicule : 40 °C enregistré à Espalion, trois stations Météo France d'Aveyron battent un nouveau record de température

\ud83d\udea8 La #canicule \ud83c\udf21 se renforce et touchera fortement mardi et mercredi la vallée du Rhône, et mercredi / jeudi le sud-ouest. Des records absolus pourraient être battus, avec 43°C ? prévus localement. Évitez les heures les plus chaudes et hydratez-vous. #Chaleur\ud83d\udea8 pic.twitter.com/uIQqppqfBr