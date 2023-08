Canicule : l'Aveyron bascule en vigilance rouge, ce que cela change pour les 19 départements concernés

L'Aveyron, la Lozère, la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l'Aude, l'Hérault, soit dix départements d'Occitanie, font partie de la liste des 19 placés en vigilance rouge canicule à partir de ce mercredi 23 août 2023.

Pour la première fois depuis le début de l'été 2023, l’alerte rouge a été déclenchée par Météo France ce mardi 22 août 2023 dans quatre départements : le Rhône, la Drôme, l’Ardèche et la Haute-Loire.

Une vigilance étendue à partir de ce mercredi 23 août 2023, midi, à 15 nouveaux départements. Qu’est-ce que cela change concrètement ?

L'Ain

la Loire

L'Isère

L'Aveyron

La Lozère

Le Gard

Le Vaucluse

L'Hérault

Le Tarn

Le Tarn-et-Garonne

L'Aude

Le Lot

Le Lot-et-Garonne

La Haute-Garonne

Le Gers

Un dispositif créé en 2004

Ce dispositif a été créé en 2004 par Météo France et les autorités sanitaires après la canicule meurtrière de 2003 durant laquelle 15 000 personnes étaient décédées. En 2022, la vigilance rouge pour canicule avait ainsi été déclenchée en juin (14 départements du Sud-Ouest) et en juillet (15 départements de la façade Atlantique).

\ud83d\udd34 19 départements en Rouge

À quoi ça correspond ?

"Le niveau de vigilance rouge correspond à une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique, et présente un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population et des impacts sociétaux (sécheresse, approvisionnement en eau potable, aménagement ou arrêt de certaines activités, etc.)", précise Météo France. Cela justifie une mobilisation maximale, au regard des risques de surmortalité.

Ce qui change lors d'une vigilance rouge

Les autorités préfectorales peuvent donc décider d’activer des centres opérationnels départementaux pour gérer la vague de chaleur en rassemblant et coordonnant tous les acteurs locaux concernés : secours, forces de l’ordre, communautés territoriales…

Elles peuvent aussi prendre la décision de limiter et même d’interdire certains d’événements considérés comme à risques, comme les grands rassemblements ou les manifestations sportives.

Les bons réflexes à adopter

Les conseils de comportement (boire beaucoup d’eau, éviter les efforts physiques, fréquenter des endroits frais, mouiller son corps, fermer les volets le jour, aérer la nuit…).

Ces conseils sont valables aussi pour les sujets en bonne santé et pas seulement pour les personnes fragiles.