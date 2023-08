La régulation de blaireaux interdite dans l'Aveyron, les chasseurs protestent

Depuis le 2 août 2023, un arrêté préfectoral a été suspendu, cela met en pause la vénerie sous terre durant la période complémentaire en Aveyron.

Un combat de longue haleine. La justice a suspendu le 2 août 2023 dans l'Aveyron, un arrêté préfectoral, cela met en pause la pratique de la vénerie sous terre jusqu'au 10 septembre. Cette durée correspond à la période complémentaire, du printemps à l'été. La vénerie sous terre est une pratique qui consiste à chasser, à l'aide de chiens de chasse, le blaireau dans les galeries qu'il creuse. Elle est utilisée comme un moyen de régulation de la population de blaireaux. Il s'agit d'un grand pas pour les associations de défense des animaux mais dont les effets inquiètent les chasseurs.

Plusieurs entités ont obtenu gain de cause avec la suspension d'arrêtés préfectoraux dans 29 départements auprès de tribunaux administratifs. "On espère aller plus loin et dans une deuxième phase, demander l'annulation de ces arrêtés", explique Nicolas Yahyaoui, juriste pour l'association One Voice. En effet cette pratique est contestée car elle engendrerait une souffrance à l'animal qui ne serait pas nécessaire.

Le blaireau protégé par la convention de Berne

Bien que le blaireau ne soit pas classé dans les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, il peut être à l'origine de plusieurs nuisances pour les activités agricoles : perte de céréales, dégâts dans les cultures par le creusement de terriers provoquant l'affaissement du sol. "Il y a des pays où la chasse aux blaireaux est interdite. Elle l'est également chez nous dans le Bas-Rhin, et pourtant, il n'y a pas eu d'explosion de la population de blaireaux. Aucun rapport n’a établi de lien entre vénerie et baisse des dégâts", souligne le juriste.

Le blaireau est une espèce de faune protégée dont l'exploitation est réglementée par la convention de Berne. L'animal est traqué pendant la période d'ouverture de la chasse de septembre à février ou par la vénerie sous terre du 15 mai au 15 janvier.

"Sur la période 2021-2022, 327 blaireaux ont été tués, explique Nicolas Yahyaoui. On s'est rendu compte pendant ces audiences que la préfecture n'avait aucune donnée solide sur la population de blaireaux dans le département. La vérité c'est qu'il s'agit d'un loisir dont les chasseurs ne veulent pas se passer."

"On répond à une problématique plus locale de campagne"

Pour les chasseurs, la limitation de cette activité pose une problématique plus importante qu'une entrave à cette chasse traditionnelle. "Les agriculteurs et même les particuliers font appel à nous et là on leur dit qu'on ne peut rien faire, s'indigne Didier Alric, président de Vénerie sous terre de l’Aveyron. On répond à une problématique plus locale de campagne." En effet, les dégâts engendrés par les blaireaux ne sont éligibles à un dédommagement de la part de l'Etat. Les équipages chassent environ 300 blaireaux par an "ce qui n'est pas beaucoup", relativise-t-il comparé à la population estimée entre "8 000 et 15 000" selon les chiffres avancés lors de l'audience.

"C'est un mode de chasse qui est utile pour l'agriculture. Nous ne cherchons pas à faire disparaître une espèce, on cherche simplement à la réguler pour préserver un équilibre", souligne le président. La crainte est que les personnes finissent par intervenir elles-mêmes en utilisant des moyens qui ne se sont pas encadrés."La vénerie est une pratique plus respectueuse de l'animal, il y a des équipages agréés, il y a une charte de bonne conduite pour ne pas engendrer de la souffrance à l'animal. Il est important de replacer les vidéos qui circulent dans leur contexte."